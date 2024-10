A quanto pare, Apple non vuole lasciare nulla il caso e vuole dire la sua in ogni campo legato alla tecnologia compreso quello dei videogiochi, dopo il fallimentare esperimento legato ai giochi tripla A, ora l’azienda della mela è intenzionata a dire la sua per quanto riguarda il mobile gaming e nel dettaglio sulle piattaforme di gioco mobile unificate, sembra infatti che a Cupertino sia stata messa a cantiere una nuova applicazione che ha come obiettivo quello di unificare determinate funzionalità già viste nell’App Store e nel Game Service, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un unico Hub

Stando a quanto emerso dalle indiscrezioni, sembra che Apple abbia intenzione di creare un hub All’interno del quale unificare la libreria giochi con quelli installati e quelli disponibili nell’App Store, creando determinati settori con titoli giocabili subito e altri invece installabili con notifiche inerenti aggiornamenti in arrivo.

Come se non bastasse, sarà presente anche una sezione per interagire con gli amici che tra l’altro sarà profondamente integrata con FaceTime e iMessage per consentire una rapida comunicazione indiretta con i propri amici durante le sessioni di gioco.

Indubbiamente si tratta di un progetto ambizioso che mira a mettere i bastoni tra le ruote a Microsoft che proprio recentemente annunciato l’arrivo della propria app Xbox anche sui dispositivi mobile per consentire l’accesso al servizio di Xbox cloud gaming da ogni piattaforma possibile in modo da creare una vera e propria Xbox virtuale, accessibile in ogni momento grazie alla connessione Internet, ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni che necessiteranno di tempo per trovare conferme o smentite, indubbiamente si tratta di un progetto ambizioso che darebbe una piccola svolta a un aspetto che nel mondo Apple è rimasto effettivamente un po’ indietro e necessita di una svecchiata evidente.

Non si sa nulla in merito all’arrivo di questa novità su altre piattaforme come iPad o MacBook, sicuramente nelle prossime settimane qualche dettaglio in più arriverà.