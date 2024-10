Apple è alle prese con una nuova applicazione per i suoi iPhone. Si tratta di un’app per il gaming che sembra avere l’obiettivo di creare un hub centralizzato. Quest’ultimo è dedicato al mondo dei videogames sui dispositivi iOS. A riportare la notizia è 9to5Mac, entusiasmando tutti gli utenti Apple appassionati all’universo gaming da mobile. Tali indiscrezioni sarebbero state confermate da alcune fonti interne all’azienda di Cupertino.

L’obiettivo del progetto è di unire le attuali funzionalità dell’App Store e del Game Center. Ciò sarebbe possibile presentando un’unica interfaccia utente. Un’idea che semplificherebbe l’accesso ai giochi e migliorerebbe l’interazione tra i giocatori. Il tutto senza sostituire completamente il Game Center. Come è strutturata la nuova app?

Apple lavora ad una nuova applicazione per il gaming

La nuova app potrebbe rappresentare un’importante mossa strategica per Apple, che cerca di competere con altri servizi di gioco mobile come l’app Xbox. Un hub di gaming dedicato potrebbe migliorare la competitività della piattaforma iOS, arricchendo l’ecosistema e offrendo agli utenti una maggiore scelta e qualità nel settore videoludico mobile.

Inoltre, sembra che Apple starebbe considerando l’integrazione di mini-giochi basati sulla tecnologia App Clips. Quest’ultimi potrebbero permettere agli utenti di accedere a contenuti interattivi senza dover installare interamente il gioco. Una funzionalità particolarmente utile soprattutto per gli sviluppatori. Nel dettaglio, viene permesso loro di promuovere i propri titoli in modo dinamico.

L’applicazione dovrebbe includere una serie di sezioni specifiche. Ogni area sarà dedicata ai giochi già installati. Sarà presente una sezione “gioca subito” per accedere rapidamente ai titoli preferiti, e un’area “social” per interagire con gli amici. La nuova app di Apple mira a integrarsi anche con altre funzionalità dell’ecosistema, come FaceTime e iMessage. Ciò permetterà ai giocatori di comunicare in tempo reale durante le sessioni di gioco. Il tutto senza dover uscire dall’app.

Non è ancora chiaro se l’app, al momento in fase di sviluppo, verrà estesa anche ad altri dispositivi Apple. Tra cui iPad, Mac e Vision Pro. In ogni caso, si tratta di una novità interessante per l’universo Apple nel mercato gaming.