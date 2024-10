Con il prossimo aggiornamento iOS 18.2, Apple permetterà finalmente agli utenti europei di eliminare applicazioni preinstallate su iPhone e iPad. Tra cui l’App Store, Safari, Messaggi e Fotocamera. Questa novità rappresenta una risposta diretta del colosso di Cupertino alle disposizioni del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Il quale impone alle grandi aziende tecnologiche di concedere maggiore libertà di scelta alle persone riguardo le app predefinite. La decisione di Apple riflette il crescente impegno della società nel rispettare le regolamentazioni antitrust europee. Ma soprattutto nel cercare di favorire un mondo digitale più aperto e competitivo.

Apple: funzione di ripristino e nuove feature in arrivo

La possibilità di scegliere applicazioni alternative rappresenta un passo importante verso una maggiore flessibilità del sistema Apple. Da sempre noto per il suo approccio “walled garden” che limita l’accesso a software di terze parti. Ora invece sarà possibile decidere quali applicazioni mantenere o sostituire, abbracciando così una nuova libertà di personalizzazione.

Nel caso in cui una persona decida di rimuovere una delle applicazioni essenziali, iOS 18.2 offrirà anche una comoda opzione di ripristino accessibile dalle Impostazioni del dispositivo. Questa garantirà la possibilità di reinstallare rapidamente le app cancellate, assicurando che nessuna modifica sia definitiva e che si possa sempre tornare alla configurazione originale se lo si desidera. Malgrado questa apertura, molti prevedono che la maggioranza degli utenti europei continuerà a preferire le app predefinite come Fotocamera e App Store. In quando considerate comunque affidabili e ben integrate nel sistema.

Per coloro che si trovano al di fuori dell’Europa, iOS 18.2 introdurrà altre funzionalità interessanti. Tra cui una nuova interfaccia per la gestione delle applicazioni predefinite, strumenti avanzati di editing fotografico e un’integrazione con ChatGPT per i modelli di iPhone 16. La versione beta di iOS 18.2 è attualmente disponibile solo per dispositivi supportati da Apple Intelligence. Mentre il rilascio ufficiale per tutti è previsto entro dicembre.