Prezzi sempre più convenienti e favorevoli per gli utenti che vogliono acquistare dispositivi Android su Amazon, infatti in questi giorni è disponibile una importante promozione che porta il consumatore a raggiungere un risparmio notevole sull’acquisto di un tablet Android comunque di più che discrete prestazioni e potenzialità.

Il modello di cui vi parliamo presenta un display da 10 pollici di diagonale, un IPS LCD che non delude assolutamente le aspettative del consumatore medio, il quale si ritrova a poter abbracciare un processore octa-core che viene affiancato dalla presenza di una configurazione che prevede, tra le varie cose, anche 20GB di RAM e 128GB di memoria interna (quantitativo che può essere incrementato con l’ausilio di una microSD, fino a 1TB).

Tablet Android in offerta su Amazon solo oggi

Prezzo di tutto rispetto per un tablet Android davvero molto valido, il quale di listino costerebbe ben 300 euro, ma che per l’occasione Amazon ha deciso di ridurre a soli 98,99 euro. A questo punto la spesa da sostenere è destinata a scendere ulteriormente, essendo presente un coupon da applicare in pagina, del valore di 10 euro, che porta così l’utente ad investire in finale solamente 88,99 euro. L’ordine può essere completato direttamente qui.

All’interno della confezione l’utente può davvero trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, ma anche di più. Nello specifico parliamo di una cover posteriore con funzione di stand (e copertura del display), una piccola tastiera bluetooth per trasformare il tablet in un computer portatile, l’alimentatore ed il cavo di ricarica, un mouse, nonchè una pellicola proteggi-schermo. Nella parte posteriore si trova una coppia di sensori fotografici di tutto rispetto, 8 megapixel per il principale e 5 megapixel per il secondario (ultragrandangolare).