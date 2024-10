Zeekr Mix: la versatile auto elettrica per famiglie

Zeekr ha svelato il suo nuovo modello elettrico, il Zeekr Mix, un veicolo pensato per le famiglie che molti definiscono monovolume. La casa automobilistica cinese tuttavia insiste nel non volerlo classificare così: la dirigenza sottolinea infatti come il termine “monovolume” venga solitamente associato a vetture a sette posti, mentre il Mix ha cinque comodi posti. Secondo il vicepresidente Lin Jinwen, questo nuovo modello rappresenta un’idea fresca e innovativa nel settore. Jinwen ha affermato che il Zeekr Mix dimostra il potenziale creativo delle case automobilistiche cinesi, anticipando che altri veicoli innovativi emergeranno in futuro.

Questo modello è, inoltre, gemello del veicolo autonomo che Zeekr sta sviluppando per Waymo, continuando una collaborazione nata nel 2021. I primi robotaxi Waymo basati su questo veicolo sono già stati spediti negli Stati Uniti e sono attualmente in fase di test su strada. Ma cosa rende il Mix così speciale per il mercato? La casa cinese si è concentrata su comfort e versatilità, con un’attenzione particolare per il design degli interni.

Tecnica, Autonomia ed altri dettagli della Zeekr

Lo Zeekr Mix ha come base la SEA-M. Si tratta di una piattaforma derivata dalla Sustainable Experience Architecture di Geely. E la grandezza? Prima di tutto la lunghezza, questa misura 4.688 mm e poi possiede un passo di 3.008 mm. Tali numeri garantiscono spazio interno abbondante ma è capace anche di mantenere nell’insieme un aspetto particolare e compatto. Gli utenti possono scegliere tra due versioni di batteria per la Zeekr. La prima con una batteria LFP da 76 kWh, che si ricarica all’80% in 10 minuti e regala 550 km di autonomia. La seconda versione, “long-range,” monta una batteria NMC da 102 kWh e garantisce 702 km di percorrenza, ricaricandosi stavolta in 15 minuti.

Il motore elettrico, ciò che le da vita, ha una potenza 421 CV. Questo assicura al nuovo modello Zeekr un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. E la velocità? A quanto arriva “a tavoletta”? Pare tocchi i 180 km/h. Altra particolarità sono i sedili rotanti anteriori, che possono girarsi verso i passeggeri posteriori. Strano ed interessante vero? Per quanto riguarda i prezzi? La versione con batteria da 76 kWh parte da, nella nostra valuta, €36.465, mentre il modello “long-range” da 102 kWh costa €39.075. I primi modelli sono pronti per le consegne in Cina. Partono con un’offerta promozionale di vantaggi fino a 43.200 yuan per chi ordina entro novembre. Zeekr Mix si propone quindi come una scelta versatile e pratica per le famiglie, offrendo tecnologia avanzata e flessibilità.