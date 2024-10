Le prime immagini del tanto atteso Xiaomi 15 Ultra mostrano una novità importante. Ovvero la disposizione delle fotocamere posteriori è stata completamente ridisegnata. Resta presente l’iconico oblò circolare al centro. Ma all’interno i sensori appaiono posizionati in modo originale e asimmetrico. Una sorta di “L rovesciata” mai vista prima. Questa anteprima, pubblicata da smartprix.com, ha attirato molta attenzione. Anche se si tratta ancora solo di indiscrezioni, l’elevato realismo delle immagini sembra convincere molti appassionati che la configurazione potrebbe essere quella ufficiale. La scelta di Xiaomi sembra rispecchiare non solo esigenze estetiche, ma anche cambiamenti strutturali nel design del comparto fotografico. Tutto segno di un lavoro ingegneristico che punta a distinguere questo modello dai precedenti.

Xiaomi 15 e 15 Pro: l’evento di lancio si avvicina

I dettagli sulla configurazione includono una fotocamera principale Sony da 50MP. Oltre a sensore ultra-grandangolare da 50 MP e due teleobiettivi. In particolare uno a periscopio Samsung da200 MP con zoom ottico 4,3x e un tele-obiettivo standard da 50MP con zoom 2x. Il logo Leica conferma la collaborazione per garantire prestazioni fotografiche di alto livello. Mentre sulla parte anteriore è presente una fotocamera da 32MP per i selfie. Questo approccio sembra confermare che il 15 Ultra sarà destinato a chi cerca uno smartphone di alto livello. Capace di prestazioni fotografiche avanzate e dettagli innovativi nello stile.

Oltre alla variante Ultra, Xiaomi ha già annunciato l’uscita dei modelli 15 e 15Pro, prevista per il prossimo 29 ottobre. Questa data coincide con la presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo HyperOS 2, sviluppato su base Android 15. Tutto ciò testimonia l’impegno dell’azienda nell’offrire non solo hardware all’avanguardia, ma anche un software rinnovato. A confermare la loro attenzione al dettaglio, Xiaomi ha rilasciato in anteprima su Weibo alcune immagini che mostrano chiaramente le caratteristiche estetiche e tecniche dei nuovi modelli.

Lo Xiaomi15 presenta uno schermo OLED piatto da 6,36 pollici con una cornice sottile e bordi vivi, un telaio in alluminio aeronautico. Mentre la variante Pro include il vetro “Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0″ con micro-curvature sui lati. Con una batteria da 4.800mAh e ricarica wireless da 50W per la versione base, e una batteria da 5.400mAh e ricarica via cavo a 120W per il Pro, i nuovi modelli puntano a soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente. Con questo lancio, l’azienda cinese mira a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia alta. Anche se la variante Ultra richiederà un po’ più di attesa. Presumibilmente per garantire un’esperienza d’uso unica e superiore rispetto ai telefoni precedenti.