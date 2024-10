WhatsApp lancia un nuovo aggiornamento che porta con sé interessanti novità. Con l’ultima versione 2.24.22.13, disponibile su Android tramite il Google Play Store, gli sviluppatori hanno introdotto una nuova funzione. Essa consente di creare pacchetti di sticker personalizzati. In quanto mira a rendere l’uso degli adesivi più intuitivo e dinamico. Permettendo di raggruppare e gestire i loro preferiti in modo rapido ed efficiente. La possibilità di personalizzare gli sticker arricchisce ulteriormente l’esperienza di WhatsApp. Piattaforma continua ad evolversi per mantenere alto l’interesse del suo vasto pubblico.

Nuove opzioni per la gestione dei contatti: verso un WhatsApp sempre più versatile

Gli esperti del settore hanno accolto con entusiasmo questa nuova funzionalità. Sottolineando come migliorerà la gestione degli adesivi. Ad esempio, sarà possibile eliminare, aggiungere o ordinarle contemporaneamente. Così da risparmiare tempo ed evitare i noiosi passaggi di selezione. I gruppi personalizzati permetteranno anche di organizzare gli sticker secondo le proprie preferenze. Semplificando notevolmente la loro selezione e invio. Gli utenti, infatti, potranno inviarne in serie. Mentre il destinatario potrà a sua volta salvarli o modificarli. Dando vita a una nuova modalità di interazione grafica.

Oltre alla gestione degli sticker, WhatsApp ha in serbo anche un aggiornamento sulla gestione dei contatti. La piattaforma di messaggistica consentirà di aggiungere contatti non solo tramite smartphone ma anche da altre interfacce, come WhatsAppWeb e Windows. Questa innovazione permetterà di avere maggiore flessibilità. Evitando di dipendere esclusivamente dal cellulare per aggiungere nuovi numeri. Secondo un comunicato ufficiale dell’azienda, l’opzione sarà inizialmente disponibile su PC. Poi successivamente verrà estesa ad altri dispositivi collegati.

Un’altra opzione in arrivo è la possibilità di salvare contatti esclusivamente su WhatsApp. Un’opzione pensata per chi desidera tenere separati i contatti personali da quelli aziendali. Oppure per chi utilizza più account-WhatsApp. In questo modo, la piattaforma si adatta sempre più alle diverse esigenze di gestione e comunicazione. Rafforzando così la sua posizione come strumento versatile e all’avanguardia.