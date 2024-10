In un momento storico in cui il numero di dispositivi da collegare fisicamente con porta USB sono davvero tantissimi, spesso capita che i notebook non siano in grado di soddisfare le richieste dei consumatori, di conseguenza ci troviamo di fronte alla necessità di acquistare un hub USB da collegare a sua volta, capace di espandere notevolmente il numero di connettori disponibili. Il suo nome è TP-Link UH400, e si tratta di uno dei prodotti più economici tra quelli in circolazione.

Il modello ha dimensioni ridottissime, pensate che raggiunge solamente 71 x 71 x 16,6 millimetri, è realizzato prevalentemente in plastica, con una buona trama superiore, composta da una serie di righe trasversali con due tonalità differenti, atte ad accrescerne notevolmente l’estetica generale. Sul frame possiamo trovare quattro connettori differenti, tutte USB-A classiche, tecnologia 3.0, retrocompatibile con gli standard 2.0 e 1.1, per il trasferimento dei dati fino a 5GBps (risulta essere 10 volte superiore a USB 2.0).

TP-Link, acquistate subito questo hub USB su Amazon

Compatibile con qualsiasi sistema operativo di riferimento, infatti può essere tranquillamente utilizzato sia con Windows, che con Mac OS X o Linux, l’hub USB può essere acquistato ad un prezzo finale di soli 7,99 euro, con un risparmio del 43% rispetto al suo valore iniziale di 13,99 euro. L’acquisto lo potete completare al seguente link.

Sulla superficie si possono trovar e indicatori LED che certificano l’utilizzo di una o dell’altra presa, il design del cavo è pieghevole, così da facilitare il più possibile l’utilizzo, mentre la sua fabbricazione in ABS ultra robusto, come visto poco sopra, ne facilita la durabilità nel corso del tempo. La trasportabilità è estrema, date le ridotte dimensioni, essendo compatibile con qualsiasi OS, ricordiamo che non è necessario installare alcun driver per garantirne il corretto funzionamento.