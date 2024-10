Tesla ha rilasciato alcune informazioni particolarmente interessante. Nello specifico sembra che i dati finanziari del terzo trimestre del 2024 abbiano registrato valori in crescita sulle consegne. Si parla di un utile pari a 2,2 miliardi di dollari con una crescita del 17%.

In un contesto di ripresa, Elon Musk si è espresso anche sulla possibilità di rilasciare una nuova vettura più economica. A tal proposito, in molti sono in attesa della chiacchierata auto tesla da 25 miliardi di dollari. Purtroppo, tale scenario non sembra si realizzerà come confermato da Musk. Ciò però non significa che Tesla abbia abbandonato l’idea di creare una vettura più accessibile.

Tesla: nuove prospettive per il futuro

Sembra che Musk intenda ancora investire nella creazione di modelli che siano più accessibili. In questo modo Tesla potrà incentivare a propria volta la diffusione dell’elettrico nel settore automotive. L’idea di Musk è quella di iniziare la produzione nella prima parte dell’anno di tali vetture più economiche.

I nuovi veicoli sfrutteranno elementi sia della piattaforma di prossima generazione che delle piattaforme attuali. Dettaglio che permetterà la produzione sulle stesse linee utilizzate oggi. Tale approccio, pur riducendo i costi meno di quanto inizialmente previsto, porterà ad un aumento più efficiente della produzione. Ciò soprattutto per le spese di capitale durante periodi di incertezza. L’obiettivo è sfruttare al massimo la capacità attuale, che si avvicina a tre milioni di veicoli. Con una crescita di oltre il 50% rispetto alla produzione del 2023. Tale obiettivo, infatti, eliminerà la necessità di investire subito in nuove linee di produzione.

Al momento però Tesla non ha ancora fornito dettagli chiari su tale strategia. Con il 2025 alle porte, ulteriori informazioni dovrebbero emergere nei prossimi mesi. In questo modo Tesla potrà chiarire le novità che ha in serbo per l’anno prossimo. Dunque, non resta che attendere il rilascio di nuove dichiarazioni da parte di Musk e del suo team.