Il servizio di connessione ultraveloce di PosteMobile è finalmente disponibile a un prezzo promozionale di soli 21,90€ al mese. Infatti, l’operatore torna ad essere il protagonista delle offerte di Poste Italiane. Con una connessione in fibra ottica ad alta velocità, garantita dalla tecnologia FTTH (Fiber To The Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet), l’offerta permette di navigare da casa fino a 2,5 gigabit al secondo in download e fino a 500MB al secondo in upload. La promozione include amiche il modem WiFi e l’installazione al costo di 39€. La promo è rivolta alle famiglie e si può richiedere sia online che presso qualsiasi ufficio postale, con attivazioni valide fino al 31 dicembre 2024.

PosteMobile: semplicità di attivazione e assistenza dedicata

Oltre alla velocità di navigazione, il pacchetto offre un prezzo trasparente e senza sorprese in bolletta. Con un costo mensile che da 23,90€ scende a 21,90€. La copertura di rete varia a seconda della zona. Nelle aree coperte dalla fibra FTTH, la velocità massima raggiungibile arriva a 2,5gigabit al secondo. Mentre nelle aree con tecnologia mista fibra-rame (FTTC o FTTE), è limitata a un massimo di 200megabit al secondo. Chi è interessato alla promozione può facilmente verificare la copertura di rete inserendo il proprio indirizzo sul sito ufficiale di PosteCasa.

Per aderire all’offerta, è sufficiente visitare il sito di PosteMobile. Da qui scegliere la connessione preferita e procedere con l’acquisto online. Dopo aver confermato l’attivazione, il cliente riceverà comodamente a casa il modem WiFi. Mentre un tecnico specializzato si occuperà della prima installazione e configurazione dell’apparato. L’ operatore ha anche predisposto un servizio di assistenza dedicato, disponibile sette giorni su sette, dalle 7 del mattino alle 24, per rispondere a domande su aspetti tecnici e commerciali. È possibile inoltre consultare il sito web ufficiale per maggiori dettagli su limitazioni e condizioni contrattuali.

Questa proposta è soggetta alle disposizioni del Codice del Consumo. Il quale consente al cliente di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Per eventuali problemi o domande, il numero verde gratuito 160 è a disposizione. L’iniziativa si distingue per la chiarezza e l’accessibilità dell’offerta. Confermandosi così tra le più competitive sul mercato della connettività domestica.