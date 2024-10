IBM, durante l’evento TechXchange, ha presentato una nuova gamma di modelli di intelligenza artificiale. Si tratta di Granite, progettati per offrire prestazioni avanzate, trasparenza e sicurezza. Tali modelli linguistici di terza generazione mirano a superare o eguagliare i concorrenti.

Una delle caratteristiche più rilevanti di Granite è la sua licenza Apache 2.0. Quest’ultima consente l’uso libero e senza restrizioni del codice sorgente. Ciò permette sia agli sviluppatori che alle aziende di accedere al codice. Oltre all’accesso sarà anche possibile modificarlo e utilizzarlo secondo le proprie esigenze. Inoltre, l’approccio open-source scelto da IBM rappresenta un impegno verso la democratizzazione dell’accesso all’intelligenza artificiale. Il tutto stimolando nuove soluzioni in un’ampia gamma di settori.

IBM lancia il suo nuovo sistema Granite

La gamma Granite 3.0 comprende vari modelli. Quest’ultimi sono stati sviluppati per rispondere a esigenze diverse. I modelli più performanti sono stati progettati con architetture che vanno da 8 miliardi a 2 miliardi di parametri. In questo modo IBM offre soluzioni ad alte prestazioni per attività complesse come il Retrieval Augmented Generation (RAG), la classificazione e il riepilogo di informazioni.

Inoltre, Granite si distingue per la sua capacità di essere personalizzato con dati aziendali. Un dettaglio che lo rende particolarmente utile per le imprese che desiderano modelli altamente specializzati e competitivi a costi inferiori rispetto ai modelli di dimensioni maggiori.

IBM ha inoltre posto grande attenzione alla trasparenza e alla sicurezza dei suoi modelli di AI. Granite 3.0 è accompagnato da una documentazione dettagliata che descrive i dati utilizzati per l’addestramento e i processi di filtraggio e pulizia. Per rafforzare ulteriormente questo impegno, IBM offre una garanzia di proprietà intellettuale per tutti i modelli Granite distribuiti tramite watsonx.ai. Ciò garantisce protezione e sicurezza per chi decide di integrarli nelle proprie operazioni. IBM, con tale lancio, conferma il suo impegno a favorire la crescita tecnologica, aprendo nuove prospettive nel campo dell’intelligenza artificiale applicata all’ambito aziendale.