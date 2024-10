A partire da lunedì 28 ottobre 2024, salvo variazioni, CoopVoce riaprirà ai nuovi clienti la sua offerta Evo 20 a un costo mensile di 4,90 euro. L’attivazione, disponibile online e nei punti vendita Coop, richiederà come in precedenza la portabilità del numero, ma questa volta l’offerta prevede solo il costo di attivazione gratuito, mentre il primo mese sarà pagato regolarmente. La proposta Evo 20, che include minuti illimitati, 1000 SMS e 20 GB di traffico dati, rimarrà attiva per quasi un mese, fino al 27 novembre 2024, salvo proroghe.

L’offerta CoopVoce Evo 20

Nelle scorse settimane, Evo 20 era stata offerta esclusivamente online, con il primo mese e l’attivazione gratuiti. Ora invece CoopVoce ha ampliato la disponibilità anche ai negozi fisici, semplificando la procedura per i clienti che preferiscono un contatto diretto. Per chi opta per una Self SIM, acquistabile nei punti vendita Coop, il pacchetto da 9,90 euro include il primo mese e l’attivazione. Anche i già clienti possono accedere all’offerta Evo 20, pagando una tantum di 9,90 euro scalati dal credito residuo.

CoopVoce consente inoltre ai clienti di attivare l’offerta tramite eSIM, evitando la scheda fisica, e da luglio 2024 ha introdotto l’identificazione online tramite SPID, per facilitare l’attivazione a distanza. L’operatore mobile virtuale, che si appoggia alla rete TIM in 4G con velocità massime di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, ha inoltre annunciato una futura integrazione con la rete Vodafone e, dal 2025, con il 5G, per offrire una connessione più avanzata.

Per quanto riguarda il roaming, Evo 20 consente l’uso di minuti e SMS inclusi anche in Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, mentre la navigazione dati inizialmente ha un limite massimo di traffico. Una volta esauriti i Giga in roaming UE, la navigazione continua a un costo aggiuntivo di 0,19 centesimi per MB. In caso di credito insufficiente al rinnovo, CoopVoce sospende l’offerta per 30 giorni, entro cui il cliente può ricaricare per riattivarla. Da pochi mesi è disponibile il servizio Rinnovo Facile, che consente di addebitare automaticamente il costo mensile su un metodo di pagamento predefinito, garantendo la continuità del servizio senza interruzioni.