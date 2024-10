L’azienda di Cupertino ha annunciato un’importante novità per i possessori europei di iPhone e iPad. Si tratta della possibilità di scegliere il browser predefinito all’interno dei sistemi iOS e iPadOS. Questo cambiamento risponde alle normative imposte dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Il quale mira a garantire maggiore libertà e competitività nel mercato digitale. Con l’aggiornamento di iPadOS18.2, Apple estende ai tablet la schermata di scelta del browser, già disponibile su iPhone. Così da consentire agli utenti di selezionare un browser alternativo a Safari al primo avvio.

Apple: dati per sviluppatori e nuove opzioni di migrazione per gli utenti

Il nuovo menu di selezione non richiede più di accedere alle singole pagine dei prodotti nello store. Tra le modifiche, le descrizioni dei browser disponibili sono state migliorate, grazie all’aggiunta dei sottotitoli presenti sulle rispettive pagine dell’App Store. Questo cambiamento agevola l’utente nella valutazione dell’offerta di ciascun browser. In più è stato introdotto uno scorrimento obbligatorio della lista per garantire una visione completa di tutte le opzioni disponibili prima di fare una scelta. Infine, se l’app selezionata non è ancora installata, il sistema avvierà automaticamente il download e la configurazione come browser predefinito.

Dunque con il nuovo aggiornamento, Apple introduce nuove funzionalità per gli sviluppatori di browser. Questi potranno accedere a dati statistici relativi all’utilizzo della schermata di selezione del browser. Un’opportunità per comprendere meglio le preferenze delle persone e migliorare i propri prodotti. Per ottenere questi dati, l’ azienda invita gli sviluppatori a contattare il proprio supporto dedicato. Dimostrando, in questo modo, una volontà di cooperazione e miglioramento delle funzionalità.

Le novità non finiscono qui

Un’altra novità riguarda la gestione dei dati personali. Gli utenti di Safari, il browser nativo di Apple, potranno ora esportare facilmente cronologia, preferiti e altre impostazioni. Per poi trasferirli su un altro browser a scelta. Questa opzione, disponibile nelle Impostazioni di Safari, agevola la migrazione a browser alternativi senza perdita di dati. Un aspetto piuttosto attrattivo.

Tutto ciò sarà presto disponibile in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Tra cui Italia, Francia e Spagna, con la versione pubblica di iOS 18.2 e iPadOS 18.2 prevista nelle prossime settimane.