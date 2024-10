AMD ha ufficialmente annunciato la data di arrivo della serie Ryzen 9000X3D, la quale arriverà arriverà il 7 novembre 2024, in molti si aspettavano qualche dettaglio in più ma AMD è stata ben muta al riguardo annunciando solo l’arrivo di un processore che in tutta probabilità sarà il Ryzen 9800X3D, modello top di gamma della serie che per molti appassionati sarà il centro di interesse.

Ovviamente la notizia è strategica dal momento che recentemente Intel ha annunciato si suoi Core Ultra 200S, dunque è una vera e propria risposta a tono per cercare di tenere saldo il mercato, vediamo insieme cosa dovrebbe portare il nuovo SoC.

Specifiche tecniche probabili

Nuova architettura Zen5 : maggiore potenza ed efficienza energetica

: maggiore potenza ed efficienza energetica Core/Thread : 8 core e 16 thread

: 8 core e 16 thread Velocità di clock : base di 4,7 GHz con un incremento pari a 900 MHz rispetto al 9700X e 500 MHz rispetto al 7800X3D.

: base di 4,7 GHz con un incremento pari a 900 MHz rispetto al 9700X e 500 MHz rispetto al 7800X3D. Clock massimo : 5,2 GHz

: 5,2 GHz Cache L3 : 96 MB composta da 32 MB standard e 64 MB tramite 3D V-Cache

: 96 MB composta da 32 MB standard e 64 MB tramite 3D V-Cache Cache totale : 104 MB: 96 L3 + 8 MB di cache L2

: 104 MB: 96 L3 + 8 MB di cache L2 TDP : 120W

: 120W Memoria supportata : Fino a DDR5-5600MHz

: Fino a DDR5-5600MHz Socket : Solo AM5

: Solo AM5 Ottimizzazione energetica : PBO e CO per incrementare le prestazioni e abbassare il consumo energetico

: PBO e CO per incrementare le prestazioni e abbassare il consumo energetico Nuovo BIOS X3D Turbo di Gigabyte: Nuova funzionalità che consente fino al 35% in più di prestazioni

Ovviamente si tratta di un modo di mettere i bastoni tra le ruote a Intel la quale ha in mente di lanciare in questi giorni i suoi nuovi Arrow Lake, nonostante ciò però AMD sta facendo tutto con calma e senza esagerare con i dati tecnici per evitare di creare troppo hype attorno alle CPU quasi mistificandole, preferisce sembrerebbe un approccio più cauto senza esagerare.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo materiale il 7 Novembre per toccare con mano quanto fatto da AMD e ovviamente per fare il confronto diretto con Intel che mira a riprendersi il proprio posto di predominio.