Nuovi sconti da impazzire disponibili su Amazon, oggi capaci di coinvolgere uno degli smartphone di fascia medio-alta più interessanti e richiesti dal pubblico, stiamo parlando di Motorola Moto Edge 30 Fusion, oggi disponibile con una riduzione addirittura del 60% del suo valore iniziale.

Il prodotto risulta essere caratterizzato da un serie di specifiche tecniche di tutto rispetto, come ad esempio il display AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, un componente che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD+, oltre che essere affiancato da un refresh rate di ben 144Hz, per una fluidità decisamente superiore al normale. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 888+, SoC top di gamma, non propriamente di ultima generazione, ma comunque più che performante con i suoi 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Motorola Moto Edge 30 Fusion è in promozione su Amazon

Il risparmio sull’acquisto di questo Motorola Moto Edge 30 Fusion è davvero notevole, infatti il suo listino, come avete potuto intendere dai paragrafi precedenti, è di 679 euro, mentre la spesa che l’utente si ritrova a sostenere è di soli 269,30 euro, con una riduzione del 60%. L’acquisto comprende uno smartphone no brand, il che significa che gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore e non dall’operatore telefonico, con alle spalle la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi qui.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard del settore, essendo pari a 158,5 x 71,9 x 7,45 millimetri di spessore, ed un peso di 170 grammi complessivi. Il comparto fotografico rappresenta il suo fiore all’occhiello, è composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 13 megapixel, ed anche un effetto bokeh da soli 2 megapixel, il tutto per realizzare scatti a 8165 x 6124 pixel.