Dopo azienda come OnePlus e Google, anche il produttore di smartphone Xiaomi utilizza la funzionalità Fast Pair per ottimizzare la reattività dei propri dispositivi. Non a caso, parliamo di uno strumento che permetterebbe agli utenti di avere a disposizione una soluzione fondamentale sullo smartphone.

Non dimentichiamo che Fast Pair è una una funzione sviluppata appositamente per consentire agli utenti di connettere in modo semplice, ma anche immediato, due dispositivi o più dispositivi. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla novità che il produttore cinese Xiaomi potrebbe decidere di apportare sui suoi prossimi device.

Xiaomi: smartphone ottimizzati con Fast Pair

Quanto tempo richiederebbe l’associazione tra due dispositivi se non avessimo a disposizione tecnologie adeguate che consentono di portare a termine il processo? Grazie a diverse soluzioni sviluppate attentamente da esperti del settore, ad oggi abbiamo la possibilità di portare a termine alcune procedure in modo semplice e in tempi brevissimi. Fast Pair rappresenta senza dubbio una di queste.

Non a caso, il colosso di Mountain View è riuscito ad ottimizzare i servizi messi a disposizione e, in questo caso, grazie al suo Fast Pair. Ricordiamo, infatti, che quest’ultimo consente di associazione tra loro due dispositivi con un semplice e banale tocco. Per chi non lo conoscesse, i dispositivi che supportano Fast Pair sono in grado di rilevare in modo rapido la presenza di un accessorio Bluetooth attivo e, dunque, associabile ad un altro device.

Dunque, anche alcuni modelli top di gamma del marchio Xiaomi prevedono tale funzionalità. Tra questi, Xiaomi 14T, Xiaomi Civi 4, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T Pro ed altri.

Dopo il lancio di tale tecnologia sugli smartphone OnePlus, sembra essere la volta dell’impresa multinazionale cinese fondata nel 2010. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per capire se anche gli smartphone di altri marchio prevederanno il supporto alla nuova e intuitiva tecnologia.