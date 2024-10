Nel corso degli ultimi anni POCO è riuscito a conquistare diversi mercati mostrando particolare interessi anche per quello europeo e italiano. Non a caso, infatti, sono numerosi gli utenti che hanno acquistato uno smartphone di questo brand nato da Xiaomi.

Non dimentichiamo che POCO si contraddistingue proprio perché in grado di portare sul mercato smartphone con prestazioni di media e alta gamma mantenendo il costo piuttosto contenuti rispetto ad altri produttori. A tal proposito, parliamo proprio del nuovo POCO C75, dispositivo che può essere considerato low cost. Scopriamo insieme tutte le novità prima del lancio ufficiale ormai quasi imminente.

POCO: il C75 sarà uno smartphone economico

Manca ormai davvero poco al lancio ufficiale del nuovo smartphone POCO. Nelle ore che ci separano dal debutto ufficiale, il costruttore ha deciso di rilasciare alcuni importanti dettagli che vanno a confermare alcune delle caratteristiche tecniche che contraddistingueranno il dispositivo. Tra queste, è stato anche rilasciato il costo a cui sarà proposto lo smartphone sul mercato.

Nello specifico, POCO ci anticipa che ci troveremo davanti ad uno smartphone con un display da ben 6,88 pollici. Alcune indiscrezioni anticipano anche che dovrebbe essere un display HD+ e con 120 Hz. Non mancherà di certo una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel implementata in un modulo circolare scelto dal costruttore cinese. Inoltre, per stare al passo con i tempi e con i costruttori rivali, non mancherà un’apposita tecnologia per il supporto dell’intelligenza artificiale. Ad offrire un’adeguata autonomia allo smartphone sarà invece una batteria da ben 5.160 mAh.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, sappiamo che il POCO C75 sarà disponibile con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria oppure con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il costo invece sarà rispettivamente di 109 e 129 dollari. Per il momento non sappiamo quando il costruttore deciderà di lanciare lo smartphone sul mercato italiano. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità.