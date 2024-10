Offerte da Brivido da Esselunga: SCONTI SUPER WOW

Non è il momento perfetto per dare un nuovo look alla tua casa? Acquistare qualcosa di nuovo e spendere i tuoi soldi guadagnati con sudore? Se i tuoi elettrodomestici iniziano a fare i capricci e pensi di dover cambiare tutto, non temere: Esselunga ha le offerte da paura che fanno al caso tuo! Sconti imperdibili, prodotti di qualità e tanta magia ti aspettano. Sei pronto a fare urlare la tua casa di gioia?

Se gli elettrodomestici fanno BOO vai da Esselunga e non ci pensi più

Hai elettrodomestici che non ti ascoltano e ti perseguitano come in un film di Halloween? Se stai pensando a lavatrici che non lavano come dovrebbero o a frigo che non mantengono fresco, qui troverai ciò che fa per te. Inizia con Esselunga dalla lavatrice Samsung Ai Control WW11DG6B85, che grazie alla sua tecnologia intelligente, adatta il ciclo di lavaggio in base al tipo di tessuto. E il prezzo da Esselunga ? Solo 579 €, un’offerta da cogliere al volo. Niente più paura per i tuoi capi delicati! Ma cosa c’è di più spaventoso di un frigo che non funziona bene? Dici addio al vecchio e scegli il Samsung RF48A400EM9, in offerta a 899 €. Preferisci qualcosa di più accessibile ma altrettanto affidabile? C’è da Esselunga il Hisense RB440N4BCE: a 479 €, garantisce freschezza e risparmio. Non ti sembra un vero affare?

Ti piace organizzare cene e bere buon vino? La cantinetta Hisense RW12D4NWG0, a 279 €, ti permette di conservare al meglio le tue bottiglie, mantenendo una temperatura perfetta. Con questo tocco di classe, la tua casa diventerà davvero incantevole! E non è tutto! Esselunga propone lavastoviglie, forni e tanti altri elettrodomestici a prezzi da paura, perfetti per rinnovare la tua routine domestica senza dover spendere una fortuna. Sei pronto a portare la magia nelle tue stanze? Fai come Miguel di Coco e scopri la bellezza del cambiamento! Esselunga ti offre l’occasione perfetta per fare un po’ di “magia” in casa senza far piangere il portafoglio. Elettrodomestici smart, funzionali e a prezzi accessibili: che cosa aspetti? Vai sul sito ufficiale e scopri tutte le promozioni attive.