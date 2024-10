MINI John Cooper Works: svelata la nuova versione endotermica

La nuova MINI John Cooper Works non sarà soltanto elettrica. Come anticipato al Salone di Parigi avremo più versioni. La casa britannica ha infatti presentato ufficialmente la sua versione endotermica. Questa è dotata di un motore benzina TwinPower Turbo, capace di produrre 231 CV. L’aspetto sportivo è esaltato poi da un body kit esclusivo. Troviamo in tale versione una grande griglia ottagonale e un paraurti ridisegnato, che conferiscono alla vettura un carattere grintoso. Anche al posteriore non mancano dettagli aggressivi. Qui sono posizionati il diffusore e il terminale di scarico centrale che contribuiscono allo spirito sportivo.

Per chi ama guidare all’aperto, MINI propone una versione cabrio. Tale versione in particolare è dotata di una capote nera o con motivo Union Jack grigio, che si apre in 18 secondi. Il modello cabrio può essere ulteriormente personalizzato con una vernice esclusiva Copper Grey e un deflettore per ridurre il rumore del vento. Sono riusciti davvero a rendere un’auto iconica ancora più affascinante?

Prestazioni e sportività: l’essenza della Mini

Prima dei dettagli, l’info che tutti vogliono conoscere. Il prezzo parte da 39.905,06 euro in Italia, con la cabrio che sfiora i 44.000 euro. Per quanto riguarda il design, gli interni della nuova Mini John Cooper Works riflettono la sua anima sportiva. La plancia è dominata da un display OLED circolare da 9,6 pollici, che sostituisce la strumentazione tradizionale. Tra le chicche, i sedili sportivi JCW e il volante sportivo con paddle per il cambio automatico. Per gli amanti della musica, l’impianto audio firmato Harman Kardon garantisce un’esperienza sonora di alto livello. Ma non è tutto. Il sistema infotainment della MINI. offre informazioni avanzate sulle prestazioni della vettura, come la potenza, la coppia e la forza g.

Troviamo inoltre un motore a 4 cilindri da 2 litri, che permette alla MINI di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi. La velocità massima raggiunge i 250 km/h (245 km/h la versione cabrio). Il feeling di guida è quello tipico da go-kart, che ha reso questo modello iconico. Completa il quadro una dotazione di ADAS di Livello 2, per una guida assistita al passo coi tempi.