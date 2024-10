Microsoft ha rilevato un nuovo bug che colpisce i dispositivi con installato il sistema operativo Windows 11 24H2. Secondo quanto detto da Microsoft, i dispositivi che hanno riscontrato questo problema riporterebbero delle schermate blu soprattutto a chi ha installato Voicemeeter. Questo perché ci sono dei problemi di compatibilità tra il driver di Voicemeeter e il gestore della memoria del sistema operativo. Infatti il bug si manifesta con un errore che riporta la scritta MEMORY_MANAGEMENT, quindi un problema di memoria.

Data la presenza di questo errore dell’ aggiornamento, Microsoft ha provveduto a bloccarlo su alcuni dispositivi. Il motivo riguarda anche delle sviste al livello di programmazione di alcuni passi principali per rendere compatibile l’ aggiornamento sui dispositivi. Ci sono stati anche altri bug prima di questo che hanno riportato le stesse conseguenze anche se avevano delle origini diverse. Data la presenza di altri problemi a livello di aggiornamenti, bisognerà cerca di intervenire per sistemare la faccenda in modo da non creare ulteriori disagi agli utenti.

Microsoft, ecco alcune possibili soluzioni al problema

Per risolvere la situazione, Microsoft consiglia di tentare l’ aggiornamento manuale tramite l’ Assistente all’ installazione o il Media Creation Tool. Come ulteriore soluzione si può disinstallare Voicemeeter e tutti i componenti legati all’ applicazione. Gli utenti possono anche aspettare che VB-Audio Software rilasci la versione aggiornata dell’ app. Questo perché nel frattempo saranno corrette alcune delle funzioni che non permettevano il corretto funzionamento. Questo problema non è il primo che si verifica poiché era stato già identificato un difetto legato agli SSD della Western Digital. Per non avere dei problemi dopo l’ installazione degli aggiornamenti, è bene controllare la lista dei problemi ufficialmente confermati. Ovviamente il problemi riguarda solamente l’ aggiornamento di Windows 11 24H2, per cui le versioni recenti non presentano questi problemi.

Come sempre è utile verificare sempre le caratteristiche dell’ aggiornamento per verificare la compatibilità del proprio dispositivo.