iPhone 17 sarà il progetto più ambizioso della storia, lo conferma Apple

Non si tratterebbe del mondo della tecnologia se non si parlasse di Apple. Il colosso americano è infatti sempre al centro delle discussioni per svariati aspetti, il più frequente riguarda certamente iPhone. Durante le ultime ore è stata annunciata una sorta di riorganizzazione per quanto riguarda il gruppo dedicato alla progettazione e all’ingegneristica hardware, con la promozione di tre dirigenti che hanno guadagnato il ruolo di vicepresidente.

John Ternus, capo del gruppo di ingegneria hardware, ha promosso Richard Dinh, Dave Pakula e Donny Nordhues a vicepresidenti, assegnando a ciascuno nuove responsabilità strategiche. Richard Dinh guiderà lo sviluppo della serie iPhone 17, che Ternus ha definito “il progetto più ambizioso nella storia del prodotto“. Sebbene possa sembrare un’affermazione esagerata, le aspettative intorno alla prossima serie di iPhone sono elevate, anche secondo gli ultimi rumor.

iPhone 17 sarà il progetto più ambizioso della storia di Apple, ecco le indiscrezioni

Si sono susseguite diverse indiscrezioni in questi ultimi due mesi, le quali hanno cominciato a tirare in ballo la prossima gamma iPhone del 2025. Apple potrebbe, secondo quanto emerso dai rumor, introdurre un nuovo modello di punta, l’iPhone 17 Slim, che però potrebbe chiamarsi anche Air o Ultra. Questo dispositivo potrebbe avere un design più raffinato ed elegante, offrendo agli utenti un’esperienza nuova ma per un prezzo superiore rispetto ai modelli precedenti. Se confermata, la gamma iPhone 17 potrebbe includere fino a cinque modelli: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Plus e l’iPhone 17 Slim. Tuttavia, alcuni analisti ipotizzano che il modello Plus potrebbe essere eliminato.

In termini di design, si vocifera che l’iPhone 17 avrà un nuovo chassis, con cornici più sottili e una lente periscopica per un migliore zoom ottico. Sono attesi anche miglioramenti alla fotocamera, una batteria più grande e processori più potenti. Almeno per ora questo è ciò che trapela dal web ma ci saranno certamente aggiornamenti in merito nelle prossime settimane.