Iliad: mancano 12 giorni alla fine della FLASH 150, ecco quanto costa

Ad oggi, parlando proprio di Iliad, non si può dire altro che bene, siccome sul suo sito ufficiale ci sono tre offerte che, seppur simili tra loro, differiscono per i contenuti interni. L’obiettivo del provider è quello di far crescere gli oltre 11 milioni di utenti, puntando a un nuovo record. Nel frattempo, c’è da segnalare che non manca molto alla scadenza della Flash 150, offerta riproposta proprio ad ottobre per attrarre nuovi utenti. A quanto pare, il gestore ci sta riuscendo.

Iliad mette in gioco le sue migliori armi e batte tutti: ecco le tre offerte migliori, compresa la Flash 150

Tra tutte le offerte che Iliad poteva proporre ai suoi utenti, ce n’era una che in molti stavano attendendo da tanto tempo: la Flash 150. Questa ora è tornata e include al suo interno i contenuti a cui aveva già abituato tante persone che oggi ancora la possiedono. Si parte infatti dai minuti senza limiti verso tutti fino ad arrivare ai messaggi illimitati e terminando con 150 giga in 4G. Il prezzo è unicamente di 7,99 € al mese per sempre, con i già clienti che esattamente come i nuovi possono sottoscriverla. La condizione in questo caso è quella di avere un’offerta mobile con Iliad che abbia un prezzo minore: solo in questo caso si potrà scegliere la Flash 150 da già clienti.

La scia di convenienza e qualità, oltre che di quantità, prosegue con altre due offerte: Giga 180 e Giga 250. Entrambe includono minuti e messaggi illimitati, ma variano per altri aspetti. La prima costa 9,99 € al mese per sempre e offre 180 GB con il 5G gratuito. La seconda si spinge fino a 11,99 € al mese per sempre, con un contenuto di ben 250 GB in 5G.

Queste due offerte sono uniche tra loro, poiché grazie al loro prezzo, che va da 9,99 € in su, possono garantire uno sconto sulla fibra ottica.