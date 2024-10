La Geely Galaxy Starship 7 si prepara al debutto sul mercato cinese, dopo essere stata presentata come concept al Salone di Pechino. In attesa del lancio, la casa automobilistica ha rilasciato le prime immagini ufficiali del nuovo SUV, che si distingue per l’innovativo sistema ibrido Thor di nuova generazione. Questo sistema è progettato per competere con il noto DM 5.0 di BYD, puntando a risultati eccellenti in termini di consumi. L’arrivo sul mercato è previsto entro la fine dell’anno, creando grande attesa tra gli appassionati.

Le caratteristiche del Geely Galaxy Starship 7

I dettagli sul veicolo sono già emersi, in parte grazie a informazioni pubblicate dal sito cinese del MIIT. La Galaxy Starship 7 si basa sulla piattaforma GEA (Global Energy Architecture) di Geely e presenta dimensioni significative: 4.740 mm in lunghezza, 1.905 mm in larghezza e 1.685 mm in altezza, con un passo di 2.755 mm. Il design del frontale è imponente, caratterizzato da un’ampia calandra chiusa e fari sottili, collegati da una barra luminosa. Al retro, spicca uno spoiler che integra la terza luce di stop e gruppi ottici orizzontali, anch’essi collegati da una barra luminosa. Sul portellone, il marchio GEELY aggiunge un tocco distintivo. A completare il profilo elegante, il SUV è dotato di un tetto panoramico in vetro.

All’interno, l’abitacolo si presenta con uno stile minimalista e moderno, riducendo al minimo i comandi fisici. La combinazione di colori marrone e nero crea un’atmosfera elegante, mentre il volante multifunzione a due razze è affiancato da un pannello di strumenti digitale. Un ampio display centrale ospita il sistema infotainment, mentre un doppio pad per la ricarica wireless degli smartphone rappresenta un tocco di praticità.

Dal punto di vista meccanico, il Galaxy Starship 7 integra il sistema ibrido Thor, composto da un motore da 1,5 litri e un motore elettrico anteriore. Sono previsti pacchi batteria LFP con capacità di 19,09 kWh e 28,94 kWh, garantendo un’autonomia elettrica rispettivamente di 101 km e 150 km. Le prestazioni promettono un consumo di carburante ridotto, e il peso a vuoto varia tra 1.724 kg e 1.790 kg. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e dei prezzi ufficiali al momento del lancio.