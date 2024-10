Fastweb ha lanciato una nuova offerta per la telefonia mobile. Quest’ultima consente di navigare con rete 5G. Nel dettaglio, il pacchetto comprende 150 GB di traffico dati mensili e minuti illimitati e 100 SMS a soli 7,95 euro al mese. L’offerta di Fastweb Mobile si distingue per il suo prezzo particolarmente competitivo. Soprattutto se si considerano i servizi inclusi. Un vantaggio extra offerto a tutti coloro che attivano la promo. Si tratta della possibilità di frequentare gratuitamente i corsi offerti dalla Fastweb Digital Academy, una piattaforma formativa che offre opportunità di apprendimento nel campo del digitale e della tecnologia.

Fastweb Mobile: ecco i dettagli dell’offerta

L’operatore assicura che non ci saranno costi aggiuntivi. L’unica spesa extra da considerare al momento dell’attivazione è un contributo di 10 euro per la SIM o eSIM. Mentre la spedizione della scheda è gratuita. Gli utenti potranno procedere in uno dei negozi Fastweb o sul sito web ufficiale dell’operatore. Qui, nello specifico, bisognerà accedere all’apposita pagina dedicata dove saranno disponibili tutte le informazioni utili per procedere all’attivazione dell’offerta.

Inoltre, l’attivazione dell’offerta mobile può portare ulteriori vantaggi per chi è interessato a un abbonamento Internet per la casa. In particolare, i clienti Fastweb Mobile possono ottenere uno sconto sull’offerta Fastweb Casa Light, che scende da 27,95 euro a 23,95 euro al mese.

Un altro motivo per cui questa offerta risulta particolarmente interessante è la qualità della rete mobile di Fastweb. Per la quarta volta consecutiva, la società Ookla ha riconosciuto la rete mobile dell’operatore come la più veloce d’Italia.

Inoltre, è importante ricordare che, se si esauriscono gli SMS inclusi nell’offerta, ogni messaggio aggiuntivo avrà un costo di 5 centesimi. Nel caso in cui si superino i 150 GB di traffico dati, invece, è possibile l’opzione 1 GB Extra. Quest’ultima è accessibile pagando un contributo di 6 euro. Fastweb, con promo come questa, mette a disposizione dei suoi possibili utenti opzioni estremamente vantaggiose e convenienti.