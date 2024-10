Apple prepara un App Store solo per i giochi e scala il mondo del gaming

Il periodo attuale vede Apple al centro delle varie discussioni soprattutto in seguito all’arrivo dei nuovi iPhone 16. Le prime prove, i primi riscontri e ovviamente anche qualche critica: fa tutto parte del gioco. Esatto, il gioco, proprio quello che l’azienda di Cupertino vorrebbe mettere questa volta al centro del discorso. In realtà non è la prima volta che Apple concentra le sue forze sul gaming mobile, ma di cosa si sta parlando in queste ore?

Stando a quanto riportato dalla fonte estremamente attendibile che è 9to5mac, il colosso americano avrebbe pensato di integrare un nuovo App Store esclusivamente dedicato ai giochi e agli altri contenuti inerenti al mondo del gaming. Dopo anni passati in sordina per quanto concerne tale aspetto quindi, ecco che l’azienda starebbe accelerando il passo per provare a raggiungere e superare la concorrenza.

Apple: pronto un nuovo App Store solo per i giochi?

La notizia che è emersa in queste ore sarebbe risultata impossibile da credere per gli utenti solo qualche anno fa. Ad oggi invece, visti i primi sussulti soprattutto in fase di presentazione dei nuovi iPhone, è plausibile effettivamente che Apple concentri i suoi prossimi sforzi sul gaming mobile.

La nuova applicazione di cui si sta discutendo in queste ore dovrebbe essere a tutti gli effetti un secondo App Store. Totalmente incentrato sui giochi, questo potrebbe includere al suo interno le funzionalità Apple Arcade, servizi in abbonamento, aspetti relativi a Game Center e molti altri tratti che lascerebbero pensare a qualcosa di simile al negozio online sviluppato da Microsoft per Xbox.

Almeno per ora, questa resta solo ed esclusivamente un’indiscrezione anche se la fonte in questione è molto autorevole. La nuova mossa di Apple sarebbe molto interessante per gli utenti, i quali con dispositivi sempre più potenti sono maggiormente incentivati a cercare titoli di livello a cui giocare.