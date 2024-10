Secondo fonti provenienti dall’industria tecnologica coreana, Samsung starebbe pianificando il lancio di uno smartphone pieghevole trifold nel 2025. Questo dispositivo riprenderebbe il concetto introdotto con il Huawei Mate XT. Ovvero quello caratterizzato da un display che si apre in tre sezioni. Così da poter offrire offrendo uno schermo di oltre 10 pollici. La tecnologia necessaria sembra già pronta e la catena di fornitura è in grado di supportare la produzione di massa di questo nuovo formato. Ovviamente però, la decisione finale spetta alla divisione MX di Samsung, che gestisce lo sviluppo dei suoi dispositivi mobili.

Samsung, nuovi formati e strategie per rilanciare il mercato

Il mercato degli smartphone pieghevoli, attualmente sembra stia vivendo un momento di crisi. Secondo le ultime stime, gli ordini per i pannelli OLED pieghevoli sono calati di oltre il 10%. I modelli GalaxyZFold6 e GalaxyZ Flip6 non hanno raggiunto le aspettative di vendita. E si è manifestata una previsione di consegne per il 2024 al di sotto delle 12 milioni di unità. Quindi ben il 40% in meno rispetto ai 20 milioni dell’anno precedente. Questo calo riguarda non solo i dispositivi Samsung, ma anche quelli di altre aziende. Come ad esempio Xiaomi, Vivo e Oppo

Le quali si affidano ai pannelli prodotti dal colosso sudcoreano.

La sfida per Samsung sarà quella di rivitalizzare il settore dei pieghevoli. Poiché negli ultimi anni ha mostrato segni di stagnazione. L’introduzione di un formato trifold potrebbe rappresentare una soluzione per rilanciare l’interesse dei consumatori. In quanto offrirebbe un’esperienza d’uso innovativa e più versatile. Alcuni analisti ritengono che, oltre alla novità del design, anche un abbassamento dei prezzi potrebbe essere un fattore decisivo per incrementare le vendite. Il brand, infatti, starebbe valutando l’opzione di lanciare una versione più economica del Galaxy Flip. In modo da rendere il formato pieghevole accessibile a un pubblico più vasto.

È vero però che la concorrenza resta agguerrita. Di conseguenza solo strategie innovative potranno riportare il settore su una strada di crescita.