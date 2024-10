Dreame è una delle aziende di maggior successo nella produzione e diffusione di robot aspirapolvere di alto livello, tra i tanti modelli attualmente disponibili in commercio, uno dei più interessanti resta essere sicuramente il Dreame L10 Prime, modello che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza.

Il prodotto viene commercializzato con la stazione di svuotamento inclusa nel prezzo, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a non doversi preoccupare di svuotare manualmente il contenitore della polvere, ed oltretutto integra funzione di lavaggio, con funzione di sollevamento del mocio di 7 millimetri per evitare che vada a rovinare e bagnare i tappeti che potrebbero essere presenti all’interno dell’abitazione. Come era lecito immaginarsi, non manca nemmeno la funzione di autolavaggio (con acqua calda) ed asciugatura ad aria calda, per evitare la proliferazione dei batteri.

Robot aspirapolvere Dreame: offerta imperdibile su Amazon

I robot aspirapolvere stanno entrando sempre più all’interno delle nostre case, per questo motivo ogni giorno ci ritroviamo ad abbracciare modelli sempre più economici, e comunque in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente. Il Dreame L10 Prime, di cui vi stiamo parlando nell’articolo, viene commercializzato in origine ad un listino di 499 euro, cifra che Amazon ha deciso di scontare del 30%, corrispondente ad uno sconto di 150 euro, per arrivare così a spendere solamente 349 euro. Collegatevi a questo link per acquistarlo.

La potenza di aspirazione che il prodotto riesce a raggiungere è di 4000Pa, un quantitativo più che sufficiente per la maggior parte delle abitazioni, anche per coloro che hanno animali domestici dal pelo più o meno lungo. La navigazione è precisa ed affidabile, oltre che facilmente controllabile da remoto tramite l’applicazione dedicata, ma anche il pulsante fisico posto sopra lo stesso device.