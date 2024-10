ho. mobile è l’operatore virtuale che non smette mai di stupire. Se non avete mai analizzato le tariffe che mette a disposizione questo è sicuramente il momento più adatto. Oltre alle tradizionali tariffe con GB, minuti e sms illimitati, ho. mobile ha deciso di lanciare una promozione a tempo limitata del tutto speciale.

Si tratta di una tariffa che punta ad attirare nuovi utenti che attualmente hanno attiva una promozione con un altro operatore. Ho. punta dunque a conquistare il maggior numero di clienti lanciando promozioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi parliamo dunque della promozione limitata ho. 4,99 100 GB. Scopriamo in questo articolo tutti i dettagli che contraddistinguono questa nuova soluzione lanciata dall’operatore virtuale.

ho. mobile: 100GB a soli 4,99 euro

Chi di noi non è alla alla ricerca di una promozione conveniente per avere sullo smartphone minuti, sms ma, soprattutto, un numero adeguato di GB per poter navigare sul web? Ecco perché l’obiettivo prefissato da ho. è quello di lanciare sempre più spesso tariffe che si contraddistinguono per un rapporto qualità/prezzo del tutto vantaggioso.

I clienti che attualmente sono con un operatore, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Daily Telecom, Elimobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, possono richiedere la portabilità a ho. mobile attivando ho. 4,99 100GB.

Nello specifico, gli utenti interessati possono passare a ho. attivando la promozione ho. 4,99 100GB ad un costo davvero speciale. Con i 100 GB messi a disposizione è possibile navigare sul web con una connessione in 4G che assicura un’adeguata connettività senza fastidiosi rallentamenti.

Come accennato, la promozione è attivabile solamente da utenti che decidono di effettuare il cambio di operatore ed entro il 31 ottobre 2024. Dopodiché non sarà più disponibile per l’attivazione.