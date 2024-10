Disney+ ha da poco modificato le sue politiche. La piattaforma ha infatti eliminato la possibilità per gli utenti di abbonarsi o gestire il proprio abbonamento tramite l’App Store di Apple. Questo cambiamento riguarda sia i nuovi che i vecchi iscritti che utilizzano dispositivi iOS, come iPhone e iPad. Ora, per chi desidera iscriversi o rinnovare il proprio abbonamento, sarà necessario passare dal sito ufficiale di Disney +, non più dall’app.

Disney+ : motivazioni economiche e conseguenze per gli abbonati

Provando ad accedere Disney+ su dispositivi iOS senza un abbonamento attivo, ora apparirà un messaggio standard. Su quest’ultimo verrà appunto annunciato che la piattaforma non supporta più l’iscrizione tramite app. Di conseguenza la configurazione dovrà avvenire direttamente sul sito ufficiale. Decisione che dunque rende necessario visitare direttamente il sito-web per completare o aggiornare il proprio account. Non si tratta solo di un cambiamento tecnico, ma di una scelta strategica, con possibili implicazioni sia per gli utenti che per Disney stessa. La notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio della data di uscita di una delle serie più attese. Ovvero “Daredevil: Born Again”, che debutterà su Disney+ il 4 marzo 2025.

La scelta di Disney è probabilmente legata alle commissioni imposte da Apple sugli acquisti effettuati tramite l’App Store. L’azienda di Cupertino infatti trattiene una percentuale piuttosto è rilevante su ogni transazione. Parliamo del 30% nel primo anno di abbonamento e il 15% dal secondo in poi, se rinnovato in modo continuativo. Una commissione che rappresenta una fetta considerevole dei ricavi che DisneyPlus preferirebbe trattenere per sé. Evitando il sistema di pagamenti di Apple, la compagnia di intrattenimento potrà così beneficiare di maggiori profitti dagli abbonamenti venduti direttamente attraverso il suo sito.

Per le persone però questa modifica comporta qualche inconveniente. Ad esempio, chi faceva affidamento su carte regalo App Store o su credito accumulato nel proprio account Apple non potrà più utilizzarlo per pagare l’abbonamento a Disney+. Ciò potrebbe quindi creare disagi per chi preferiva gestire tutto tramite il sistema-Apple. La quale permetteva una gestione semplificata dei pagamenti e delle iscrizioni.