Dal 1° gennaio 2025, WindTre aumenterà di 3 euro al mese il costo di alcune offerte di rete fissa. L’operatore non ha ancora divulgato un elenco preciso delle tariffe interessate. Ma il cambiamento coinvolgerà alcuni specifici piani tariffari. Questa è solo l’ultima di una serie di rimodulazioni che hanno colpito i clienti, dopo un aumento di 2€ già avvenuto lo scorso settembre su altre soluzioni di linea fissa. L’azienda giustifica questa decisione con la “necessità di adeguare i servizi alle nuove esigenze di mercato”. Proprio come più volte spiegato nelle comunicazioni ufficiali.

WindTre: recesso senza penali per chi non accetta la modifica

I clienti riceveranno ulteriori dettagli nel Conto Telefonico del mese di ottobre 2024. WindTre, dunque, come da prassi, ha motivato l’aumento con la necessità di mantenere livelli di servizio adeguati e competitivi. Sottolineando che le modifiche sono ormai necessarie per allinearsi al mercato in continua evoluzione.

Coloro che non intendono accettare l’aumento previsto dall’ operatore avranno la possibilità di recedere dal contratto senza costi o penali. Come previsto dal Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 207/2021). Sarà possibile esercitare il diritto di recesso entro il 31 dicembre 2024. A condizione però che la richiesta venga inoltrata entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale dell’aumento.

Per disdire il contratto, bisognerà inviare una comunicazione tramite diversi canali. Tra cui raccomandata A/R, PEC, telefonata al numero 159. Oppure direttamente nei punti vendita WindTre. Chiunque volesse passare a un altro gestore mantenendo il proprio numero dovrà anche richiedere la migrazione del servizio entro la stessa data. Per coloro che hanno in corso pagamenti rateali di dispositivi, sarà possibile decidere se saldare tutto in un’unica soluzione o continuare con il pagamento a rate, specificando la scelta nella richiesta di recesso o migrazione. Queste sono le soluzioni proposte per il momento dall’ azienda. In ogni caso per avere ulteriori informazioni a riguardo o per conoscere altre offerte di telefonia convenienti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale.