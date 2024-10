Insta360 Ace Pro 2 è il nome della nuova action camera che punta a togliere lo scettro dalle mani di GoPro e DJI, un prodotto caratterizzato da un design resistente, infatti l’impermeabilità può raggiungere i 12 metri (senza custodia), e temperature fino a -20°C. All’acquisto viene inclusa una copertura diretta per la lente, con riduzione del vento garantita dal Wind Guard.

Il prodotto offre una autonomia di 112 minuti, di registrazione in 4K a 30fps, per salire anche a 180 minuti a 1080p a 24fps, con tempi di ricarica di 47 minuti (sfruttando l’adattatore da 30W). Le dimensioni sono ridotte, pari a 71,9 x 52,2 x 38 millimetri, con un peso di 177,2 grammi; presente il classico schermo touchscreen ribaltabile, oggi da 2,5 pollici, con una maggiore densità di pixel (70% in più, totale 329ppi), una luminosità massima di 900 nit, ed una serie di ottime funzionalità smart.

Il sensore è da 1/1,3″ con angolo di visione di 157 gradi, risoluzione massima in 8K a 30fps, e scatti da 50 megapixel. Sulla superficie si trovano 3 microfoni, all’interno un chip di imaging professionale, a cui si aggiunge anche il chip IA da 5 nanometri. Il primo viene utilizzato per elaborare gli scatti e ridurre il rumore digitale, mentre il secondo aggiunge elaborazione e migliora le prestazioni. Nel caso in cui non foste interessati all’8K, segnaliamo comunque la possibilità di affidarsi all’eccellente 4K a 120fps.

La resa promette di essere estremamente interessante, anche grazie all’AI, con modalità PureVideo per ridurre al massimo il rumore digitale, con miglioramento di dettagli e nitidezza. Non mancano all’appello i profili colore di Leica, per un tocca in più alle riprese e gli scatti.

Insta360 Ace Pro 2: prezzo e disponibilità

Insta360 Ace Pro 2 può essere acquistata direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, con un prezzo iniziale di 449,99 euro. La cifra può apparire elevata, ma è importante ricordare essere di 30 euro inferiore rispetto al modello precedente. Nel caso in cui si fosse interessati alla variante con doppia batteria, il prezzo sale a 469,99 euro.