Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale si sta diffondendo sempre di più. Si tratta di una crescita costante che richiede la realizzazione e l’uso di chip dedicati. Quest’ultimi, infatti, hanno il compito di supportare le richieste degli utenti. A tal proposito, TSMC si è espressa sull’attuale condizione del mercato e ha annunciato di aver superato il miliardo di dollari di valutazione. Inoltre, come sottolineato dal CEO dell’azienda, C.C. Wei, sembra che tali risultati rappresentino solo l’inizio.

Chip AI sempre più richiesti: ecco i dati emersi a riguardo

Derek Saul di Forbes ha sottolineato un dato importante. Sembra che oggi i dieci player più grandi del settore dei semiconduttori hanno già raggiunto i 257 miliardi complessivi di valutazione. Un traguardo importante che evidenzia la reale diffusione dei chip AI nel mercato tecnologico.

Nel dettaglio, TSMC ha registrato una crescita di oltre il 200% nel corso degli ultimi due anni. Tale obiettivo è stato raggiunto proprio in concomitanza alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Wei C.C. ha dichiarato che la crescita registrata dalla propria azienda, al momento, è la più ampia di tutto il settore. TSMC ha raggiunto un miliardo di dollari. Dettaglio che gli ha permesso di superare il valore di mercato di Berkshire Hathaway, una delle holding più grandi a livello mondiale.

Un obiettivo importante che è stato possibile ottenere grazie alla diffusione e la richiesta di chip per l’AI. Il CEO ha inoltre fatto riferimento ad un dettaglio utile. TSMC è una delle società più richieste nel settore. Aziende del calibro di Apple e NVIDIA utilizzano chip AI realizzati dall’azienda.

Sembra dunque confermato che l’intelligenza artificiale ha permesso all’azienda di raggiungere traguardi importantissimi. Al momento il mercato dei chip AI risulta in continua crescita. Se tale tendenza dovesse confermarsi, è ipotizzabile che la crescita di TSMC così come quella dell’intero settore continuerà ad evolversi portando ad interessanti cambiamenti per l’intero mondo della tecnologia.