BOOX, leader mondiale nel settore dei dispositivi ePaper, ha presentato oggi durante il suo evento annuale tre nuovi prodotti all’avanguardia che promettono di rivoluzionare il mercato della lettura digitale: Note Air4 C, Palma 2 e Note Max. Questi dispositivi rappresentano un significativo passo avanti nell’integrazione tra tecnologia avanzata e fruibilità quotidiana.

I nuovi dispositivi condividono una base tecnologica comune, caratterizzata dall’innovativa tecnologia BOOX Super Refresh (BSR) e da un processore Qualcomm Octa-core di ultima generazione. L’implementazione di Android 13 come sistema operativo garantisce inoltre una versatilità senza precedenti nel segmento ePaper.

Note Air4 C: Eccellenza tecnologica per professionisti esigenti

Il Note Air4 C si distingue per il suo display Kaleido 3 da 10,3 pollici, che stabilisce nuovi standard nel settore dei tablet ePaper a colori. Le prestazioni computazionali, potenziate del 50% rispetto alla generazione precedente grazie ai 6GB di RAM, consentono una gestione fluida di applicazioni complesse e contenuti multimediali.

La superficie di scrittura, engineerizzata per replicare la sensazione della carta, offre un’esperienza di annotazione naturale e precisa. L’interfaccia altamente personalizzabile permette agli utenti di ottimizzare il dispositivo in base alle proprie esigenze professionali.

Palma 2: Mobilità e versatilità in formato tascabile

Il nuovo Palma 2 rappresenta l’evoluzione del concetto di lettore ePaper portatile. Con un display E Ink Carta 1200 da 6,13 pollici a 300PPI, il dispositivo garantisce una qualità visiva eccezionale in un formato compatto. L’integrazione di un processore Octa-core potenziato e 6GB di RAM assicura prestazioni ottimali in multitasking.

Tra le caratteristiche distintive, spicca la fotocamera da 16MP per la digitalizzazione professionale dei documenti, insieme a funzionalità avanzate come gli altoparlanti stereo e il sensore di impronte digitali. La piena compatibilità con Google Play Store amplia significativamente le possibilità di utilizzo del dispositivo.

Note Max: Dimensioni generose per esigenze professionali

Il Note Max si posiziona al vertice della gamma con uno schermo da 13,3 pollici in formato A4, racchiuso in un corpo ultrasottile di soli 4,6mm. Il display Carta 1300, privo di retroilluminazione frontale, offre un’esperienza di lettura ottimale per documenti tecnici e accademici.

La potenza del processore Octa-core da 2,8GHz, abbinata a 6GB di RAM, permette di gestire agevolmente operazioni complesse, inclusa la visualizzazione di documenti in modalità schermo diviso e l’annotazione avanzata di PDF.

BOOX conferma che maggiori dettagli sulla disponibilità del Note Max verranno comunicati nel corso delle prossime settimane.