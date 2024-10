Stellantis in crisi: riuscirà a riprendersi?

Il terzo trimestre del 2024 ha segnato un duro colpo per Stellantis. Purtroppo il gruppo ha visto una grossa diminuzione globale del 20% nelle consegne rispetto all’anno scorso. Valori nettamente ribassati che mettono in dubbio il futuro della società. In Europa, le cifre parlano di 496.000 veicoli consegnati, contro i 599.000 dello stesso periodo del 2023. Un calo di 103.000 unità che ha avuto conseguenze pesanti. Il valore delle azioni è infatti sceso di oltre 40% dall’inizio dell’anno.

E negli Stati Uniti? La situazione non è migliore. Stellantis ha consegnato solo 299.000 veicoli, in netto calo rispetto ai 470.000 del 2023. Più di 100.000 unità perse sono il risultato di una riduzione programmata della produzione per diminuire l’invenduto nelle concessionarie. La domanda sorge spontanea: queste misure saranno sufficienti per rimettere in sesto la situazione?

I nuovi modelli di auto Stellantis saranno la svolta?

La casa automobilistica attribuisce il calo a una serie di fattori, inclusi i ritardi nei lanci di nuovi modelli basati sulla piattaforma Smart Car, come la Fiat Grande Panda e la Citroën C3. Quest’ultima, disponibile solo da settembre, ha già raggiunto 50.000 ordini attivi, mentre la Peugeot 3008 ne conta 80.000. Meno di quanto si aspettassero probabilmente.

Stellantis è fiduciosa: grazie a questi nuovi modelli e alla gamma multi-energia, si aspetta di migliorare il proprio posizionamento sul mercato. L’azienda però non ha ancora superato la crisi. In Sud America, le consegne sono aumentate, bilanciando parzialmente le perdite subite in Nord America, Medio Oriente, Cina e altre regioni, ma resta la domanda: sarà sufficiente? Tra i marchi più colpiti dalla crisi spicca Maserati, che ha visto un crollo delle consegne del 60% in soli 12 mesi. A fronte di questi numeri, Stellantis ha rivisto le sue previsioni economiche per il 2024, stimando una perdita di 10 miliardi di euro. La riorganizzazione dei vertici aziendali sarà la soluzione? Non si sa. La situazione Stellantis è alquanto complicata e non è possibile prevedere ad ora il futuro del gruppo e delle aziende che ne fanno parte.