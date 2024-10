Valve ha recentemente confermato che la versione 2 di Steam Deck non arriverà nel prossimo futuro. Difatti, in un’intervista presso Review.org, l’azienda ha chiarito fin da subito che attenderà un “salto generazionale per quanto riguarda processori e hardware” prima di lanciare una nuova versione, e che “non andranno a scuotere il mercato di volta in volta”. Una scelta chiara, netta, ma che apre a degli scenari molto interessanti.

Valve, il successo con Steam Deck e l’attesa dei fan

Steam Deck, la prima versione, venne lanciato nel 2022, con un modello OLED rilasciato l’anno seguente, e ha rivoluzionato il gaming permettendo di giocare a titoli AAA su un dispositivo handheld. Inoltre l’attuale Steam Deck utilizza un chip personalizzato sviluppato in collaborazione con AMD. Anche se ci sono stati progressi nel settore, come i nuovi APU Strix Point di AMD e i processori Lunar Lake di Intel, secondo Valve non sono ci sono ancora dei veri e propri presupposti per un upgrade, soprattutto dovendo garantire un bilanciamento fra la durata della batteria e la prestazione. Valve, nonostante chiuda momentaneamente le porte ad una versione 2, sta esplorando diverse opzioni per il futuro. A tal proposito si sta lavorando ad una versione ARM64 di Proton. Ciò potrebbe aprire all’utilizzo di core ARM affiancati a soluzioni GPU di Intel, AMD o NVIDIA, simile all’approccio utilizzato da Nintendo Switch.

In conclusione, mentre i fan dovranno pazientare ancora a lungo per poter usufruire della versione 2 di Steam Deck, Valve sembra determinata a garantire che la prossima creazione rappresenti un vero salto qualitativo in termini di prestazioni e autonomia, piuttosto che un semplice aggiornamento incrementale. I presupposti per un grande upgrade ci sono, ma il tutto verrà realizzato a data da destinarsi e i fan, per il momento, dovranno continuare ad esplorare la versione 1 di Steam Deck, in attesa di grandi novità targate Valve.