Silence S04: il quadriciclo futuro della micro-mobilità urbana

La mobilità elettrica tradizionale non ha ancora conquistato tutti. Forse sarà complice l’ansia da autonomia e i tempi di ricarica? Anche con i dubbi, tuttavia, la micro-mobilità urbana sta registrando una forte crescita. I numeri salgono soprattutto nelle grandi città dove il traffico e i divieti d’ingresso per le auto inquinanti stanno spingendo gli automobilisti a cercare alternative più pratiche ed eco. Il Silence S04, un quadriciclo elettrico che si fa notare per le sue dimensioni ridotte e la facilità di ricarica, è una di queste e potrebbe conquistare molti.

Costruito a Barcellona dal Gruppo Acciona, il quadriciclo Silence S04 potrebbe essere il modello che incarna tutte le specifiche utili per muoversi in città. Nonostante sia piccolo (solo 2,28 metri di lunghezza), ha una capacità di carico di 247 litri. Ma cosa rende davvero speciale questo quadriciclo? La batteria estraibile che può essere trasportata come un trolley. Ciò significa che non è necessario avere una colonnina di ricarica a casa! Basta una presa domestica e la batteria verrà ricaricata, quasi fosse un giocattolo. Non è che forse questo sarà il futuro della mobilità urbana?

Prestazioni e praticità: una combinazione vincente per questo quadriciclo?

Silence S04 non è solo pratico, ma anche versatile. Disponibile in due versioni, L6e e L7e, può essere guidato dai 14 anni con patente AM nella sua versione meno potente. Le prestazioni, pur contenute, sono perfette per la città: la versione L6e raggiunge i 45 km/h e ha un’autonomia di 80 km con una batteria singola, che può arrivare a 175 km con la doppia batteria. La versione più performante, L7e, arriva a 85 km/h con un’autonomia massima di 149 km.

A bordo del quadriciclo la tecnologia è al servizio del comfort. L’app My Silence permette di gestire il veicolo da remoto, attivando anche l’aria condizionata prima di entrare. Nonostante lo spazio limitato, la qualità percepita degli interni è alta, e c’è perfino un pratico supporto per smartphone con USB integrate. Ma un quadriciclo elettrico può davvero sostituire l’auto in città? I prezzi sono accessibili, soprattutto grazie agli incentivi statali che rendono la versione base L6e disponibile a partire da 8.530 euro. Il futuro della micro-mobilità è già qui?