Renault 5 Turbo 3E: futuro e tradizione si uniscono

La Renault 5 Turbo 3E è molto più di un semplice concept. Si tratta di un tributo alla leggendaria Renault 5 Turbo del 1980. Ora, questa icona, è stata reinterpretata in chiave moderna. Pensata per festeggiare i 50 anni dell’originale, la vettura è una fusione tra il mondo dell’automobilismo e quello del gaming. Ci sono infatti richiami evidenti ai videogiochi arcade. Con il suo look aggressivo, dominato da LED colorati che illuminano le derapate, questa auto sembra quasi uscita praticamente da un videogame. Ma è solo un esercizio di stile? O potrebbe davvero arrivare su strada?

Laurens van den Acker, capo design di Renault, ha ammesso che il progetto non è una priorità immediata. Al contempo non ha nemmeno chiuso le porte a un futuro sviluppo, ma c’è di certo da attendere. La R5 Turbo 3E, con il suo design futuristico e la sua anima sportiva, è senza dubbio un sogno per gli chi ama il brand ed il gaming. Potrebbe diventare realtà un giorno?

Prestazioni da sogno e tecnologie futuristiche per la nuova Renault

Dietro il design audace, la Renault R5 Turbo 3E nasconde una tecnologia avanzatissima. Con i suoi 375 CV e 700 Nm di coppia, questa vettura è stata progettata per il drifting puro. Grazie ai due motori elettrici e alla batteria da 42 kWh, raggiunge i 100 km/h in soli 3,5 secondi, un vero bolide su quattro ruote. E il peso? Solo 980 kg, un dettaglio che la rende ancora più scattante e maneggevole.

Gli interni sono all’insegna dell’innovazione. Al posto dei tradizionali quadranti analogici, la Turbo 3E è dotata di 10 display digitali che forniscono al pilota tutte le informazioni necessarie. Anche i sedili in fibra di carbonio, sviluppati da Sabelt, sottolineano la sportività estrema di questo concept. Ma Renault riuscirà davvero a portare su strada una versione simile? Già nel 2022, il CEO Luca de Meo aveva accennato alla possibilità, ma il tutto dipenderà dalle risorse finanziarie disponibili. Non resta che attendere e sperare: la nuova icona del drifting potrebbe essere dietro l’angolo.