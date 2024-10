Spesa sempre più ridotta per quanto riguarda l’acquisto di smart TV di ultima generazione, oggi gli utenti possono pensare di mettere le mani sul modello 40E53NQT di Hisense su Amazon, pagandolo addirittura meno di 300 euro.

Il prodotto presenta un design estremamente moderno e riconoscibile, con cornici sottilissime, sono davvero quasi nulle, ed una base di appoggio che si affida a due piccoli piedini posti in prossimità degli angoli bassi, mantenendo comunque dimensioni di 73,7 x 51,5 x 17,9 centimetri, ed un peso di 7,9 kg. La tecnologia e le funzionalità, nonostante il prezzo ridotto, sono estreme: è una smart TV VIDAA U6, con supporto ad HDR10, Game Mode, Dolby Atmos per un sound di alto livello, compatibilità con Alexa per il controllo vocale, oltre naturalmente alla possibilità di accedere ai canali del digitale terrestre 2.0 (meglio definito come DVB-T2).

Hisense: la smart TV costa davvero poco

Lanciato nel 2024, quindi è davvero molto recente, il televisore oggetto del nostro articolo risulta essere già in promozione. Il suo listino sarebbe di 399 euro, ma per approfittare della promozione Amazon, è necessario collegarsi subito a questo link, e prendere così lo sconto del 12%, che vi porterà a pagare solamente 299 euro per il suo acquisto. La garanzia di base è sempre valida 2 anni, così da riuscire a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica.

La tecnologia utilizzata nel pannello è la QLED, si tratta di un televisore da 40 pollici di diagonale, che di base può raggiungere una risoluzione massima QLED, con tante possibilità di personalizzazione e di condivisione dei contenuti, essendo comunque presente Android Screen Sharing, ad esempio per condividere il display del vostro smartphone, o dispositivo portatile con il sistema operativo del piccolo robottino verde, tra le tante cose disponibili o fruibili.