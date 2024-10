Un prezzo veramente ribassato sull’acquisto di Realme 12 Pro, uno smartphone che ha fatto del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a disposizione del consumatore finale una serie di ottime specifiche tecniche, con il pagamento relativamente contenuto per il suo acquisto.

Tutto ha inizio con un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, che presenta risoluzione 1080 x 2412 pixel, ed anche 394 ppi, nulla da dire sulla qualità generale, essendo comunque un AMOLED con refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz. Il processore è di fascia medio-bassa, resta essere un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, che viene affiancato dalla GPU Adreno 710, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Realme 12 Pro: sconto assurdo su Amazon

Il prezzo attivato su Realme 12 Pro è davvero di tutto rispetto, considerando comunque gli standard del momento, oggi può essere acquistato con un investimento finale di soli 279 euro, risparmiando circa il 30% rispetto al suo valore originario di listino, che era al contrario di 399 euro. Collegatevi qui per il suo acquisto.

Osservando meglio da vicino il comparto fotografico, possiamo notare la presenza di ben tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 32 megapixel, ed uno zoom ottico 2X da 8 megapixel. Gli scatti raggiungono al massimo 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa massima di 112 gradi, mentre anteriormente è stato inserito un sensore da 16 megapixel, con apertura F2.4. La batteria è ad ogni modo un componente più che valido, raggiunge i 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, e comunque la possibilità di godere delle prestazioni del prodotto per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Ottima anche la connettività, composta da WiFi 802.11 dual-band, bluetooth 5.2, type-C 2.0, passando poi per chip NFC e GPS di ultima generazione.