Super Offerte Expert: smartphone, TV e tablet a prezzi shock

Expert ha tutto quel che volete! State cercando uno smartphone all’avanguardia che vi accompagni in ogni attività, dalle più semplici alle più intense? Expert ha l’offerta che fa per voi! Il nuovissimo Galaxy S24 FE vi aspetta con caratteristiche incredibili: un processore Exynos 2400e che garantisce velocità e fluidità anche con le app e i giochi più impegnativi, un display Dynamic AMOLED 2X che rende ogni immagine più vivida che mai e una batteria da 4.700 mAh per ore di autonomia. E quanto costa tutta questa potenza? Solo 769 euro! Ma le sorprese non finiscono qui: se avete un Galaxy S23 FE, potrete consegnarlo in negozio e portarvi a casa il nuovo S24 FE a soli 199,90 euro. Un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire!

TV Ultra HD e tablet ultra tech da Expert

Non vi accontentate di uno smartphone? Expert ha molto di più da offrire! Per gli amanti del cinema e delle serie TV, ci sono TV Ultra HD che trasformeranno il vostro salotto in una sala cinematografica. Immagini nitide e dettagli straordinari vi faranno vivere ogni scena in maniera ancora più coinvolgente. Non è il sogno di ogni appassionato di film?

E per chi è sempre in movimento? Da Expert trovate i tablet di ultima generazione, perfetti per lavorare o divertirsi ovunque vi troviate. Sono leggeri, potenti e con schermi ad alta risoluzione: ideali per lo streaming, i giochi o le attività quotidiane. Ma attenzione, queste offerte sono a tempo limitato! Tutti i prodotti sono disponibili nei punti vendita Expert o online. Non è il momento giusto per cambiare il vostro smartphone o la vostra TV? Non aspettate troppo: la tecnologia di qualità vi sta aspettando, e con questi prezzi, il momento di agire è adesso! Cosa state aspettando? La tecnologia più innovativa è pronta per voi da Expert! Ora correte sul sito e comprate tutto ciò che volete. Approfittate delle promo spericolate.