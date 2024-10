Samsung è uno dei marchi principali per la telefonia mondiale. Il colosso sudcoreano promette di supportare i suoi utenti durante l’intera esperienza. A tal proposito, Samsung India ha pubblicato un video in cui viene spiegato nel dettaglio come agire se lo smartphone mostra l’avviso di rilevamento umidità. Vengono evidenziate diverse soluzioni. La prima richiede di cancellare la cache qualora il problema dovesse persistere.

Samsung: ecco cosa fare con l’avviso di umidità

Quando uno smartphone rileva la presenza di umidità nel connettore USB-C invia agli utenti un apposito avviso. Nel video pubblicato da Samsung India vengono fornite agli utenti indicazioni su come comportarsi qualora venga mostrato tale avviso.

La maggior parte dei consigli presentati sono quelle “base” che vengono utilizzate quando si presentano tali casi. Ad esempio, viene suggerito di scollegare il caricabatterie e pulire porta e connettore. Dopo è necessario lasciare asciugare il proprio smartphone. Dopo aver presentato tali consigli, Samsung propone una soluzione alternativa. Quest’ultima fa riferimento ai casi in cui persiste l’avviso di rilevamento di umidità.

In queste occasioni il problema può dipendere anche dal software e non dall’effettiva presenza di acqua nel connettore. Per questo motivo, Samsung suggerisce, come anticipato, di eliminare la cache dell’app USBSettings. Per farlo gli utenti devono recarsi nelle “Impostazioni” dello smartphone, nell’apposita sezione riservata alle applicazioni. A questo punto bisogna individuare l’app in questione e premere sulla voce “Archiviazione”. Infine, gli utenti devono procedere selezionando “Cancella cache”.

Con tale procedura, se l’avviso dipende da un problema software, allora il problema risulterà definitivamente risolto. Se invece l’avviso continua a presentarsi anche dopo sarà necessario rivolgersi all’assistenza di Samsung affinchè si risolva definitivamente la problematica.

I consigli presentati dal video pubblicato dall’azienda sudcoreana rappresenta un importante sostegno che viene fornito agli utenti in casi di difficoltà. Conoscere le opzioni a propria disposizione forniscono agli utenti un’occasione unica per risolvere i propri problemi.