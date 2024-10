QUalcomm ha deciso di ritirare dal mercato prima ancora del lancio globale i dev kit per gli Snapdragon X, Jeff Geerling, lo sviluppatore e YouTuber lo riporta dopo che qualche settimana fa aveva ricevuto in anteprima uno dei primi modelli messi in circolazione dei quali ha effettuato il teardown, sottolineando un risultato piuttosto deludente.

La nota di Qualcomm

La nota azienda taiwanese sta contattando gli utenti che hanno ordinato il dev kit per avvisarli con la seguente nota stampa: “Il lancio di oltre 30 PC basati sulla serie Snapdragon X è una dimostrazione della nostra capacità di fornire tecnologie all’avanguardia e del desiderio del settore PC di passare alla nostra tecnologia di prossima generazione. Tuttavia, il Developer Kit non ha soddisfatto appieno i nostri consueti standard di eccellenza e quindi ti contattiamo per farti sapere che purtroppo abbiamo deciso di sospendere questo prodotto e il relativo supporto a tempo indeterminato.“.

Qualcomm aveva annunciato il dev kit prima ancora dell’arrivo dei PC Copilot Plus ad un prezzo di 899 dollari, il tutto poi ha subito numerosi ritardi e posticipi che ne hanno tardato il lancio a Luglio il quale però è stato letteralmente bloccato dal cambio di idea di Qualcomm che dunque ha provveduto a fermare immediatamente tutto, sostanzialmente sembra che il problema risiedeva, per qualche ragione, nella porta HDMI, infatti sulla scheda madre era presente uno spazio vuoto dedicato alla porta, un connettore per display con cui la porta avrebbe dovuto comunicare, c’era perfino un chip per la conversione da DisplayPort a HDMI.

In sostanza ora tutti gli sviluppatori che vorranno convertire o sviluppare app native per Windows on Arm per farlo dovranno necessariamente acquistare un PC standard in commercio con a bordo una CPU Snapdragon, un problema decisamente relativo dal momento che questi laptop in definitiva hanno un prezzo di partenza simile a quello del dev kit.