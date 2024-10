Con l’arrivo sempre più vicino della presentazione ufficiale di OnePlus 13 emergono in rete sempre più indiscrezioni riguardo il nuovo dispositivo. Secondo le informazioni emerse il prossimo smartphone del marchio riuscirà a competere con i modelli di punta di Samsung ed Apple.

Di recente, il noto leaker OnLeaks ha condiviso su X alcune immagini che hanno permesso agli utenti di visionare una serie di immagini che mettono in evidenza il possibile design posteriore del prossimo dispositivo della serie OnePlus.

OnePlus 13: ecco il possibile aspetto dello smartphone

Una prima immagine diffusa conferma che la parte posteriore del nuovo dispositivo risulta diverso rispetto a quello presentato dai suoi predecessori. Nel dettaglio, il prossimo OnePlus 13 presenterà un ampio comparto fotografico. La sua forma sarà circolare e risulta posizionato nell’angolo superiore a sinistra. Il logo di OnePlus, invece, è sistemato al centro della scocca. Inoltre, presenta una particolare finitura.

Tali anticipazioni, si aggiungono alle informazioni già trapelate riguardo il display del dispositivo. Quest’ultimo sarà capace di impostare il refresh rate a seconda dell’area e il tipo di contenuto che si va a visualizzare. Mentre per quanto riguarda il processore, lo smartphone OnePlus sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Nella seconda immagine viene mostrata la presenza di un’ulteriore colorazione dello smartphone. Suddetto modello viene mostrato insieme a quello che si suppone essere un altro dispositivo particolarmente atteso. Si tratta dell’OPPO Find X8. Secondo quanto mostrato nelle foto i due smartphone presentano dimensioni simili. La prima differenza evidente riguarda la posizione del comparto fotografico.

Al momento, ciò che è noto è che il nuovo OnePlus 13 arriverà ufficialmente in Cina la prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato europeo, lo smartphone potrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno. Nel frattempo, è possibile attendere per scoprire ulteriori informazioni riguardo il nuovo modello di punta del produttore. Nell’attesa potrebbero arrivare anche nuove dichiarazioni ufficiali da parte di OnePlus.