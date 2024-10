Iliad: è tornata la Flash 150 ma si arriva fino a 250 GB con il 5G

Nessun gestore potrebbe battere una vera e propria armata come Iliad in questo momento siccome dispone di tre offerte straordinarie. Andando sul sito ufficiale dell’azienda si può notare come il risparmio sia la peculiarità migliore, senza biasimare qualità e quantità. L’obiettivo è arrivare a chiudere il mese di ottobre con tanti nuovi utenti che sono subentrati agli oltre 11 milioni già disponibili.

Iliad: la promo Flash 150 è accompagnata da altre due soluzioni ottime

Diverse persone si sono accorte che è ritornata disponibile un’offerta del passato che questa volta costa ancora meno: si tratta della famosissima Flash 150. La soluzione mobile che Iliad mette di nuovo a disposizione sul sito ufficiale, ha un prezzo di 7,99 € al mese per sempre, raccogliendo al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G per navigare sul web. L’offerta è disponibile per i nuovi clienti ma anche per coloro che fanno già parte della famiglia ma con offerte contraddistinte da un prezzo più basso rispetto a quest’ultimo.

A chiudere il discorso poi ci pensano altre due offerte più performanti sia dal punto di vista dei contenuti che della qualità di rete. La prima è sicuramente la famosa Giga 180, soluzione arrivata in precedenza che al suo interno vanta sempre gli stessi minuti e messaggi ma questa volta con il 5G incluso e con ben 180 giga disponibili. Il prezzo è di 9,99 € al mese, mentre quello dell’offerta successiva arriva a 11,99 € al mese ma in questo caso si parla della Giga 250. L’offerta più potente di cui dispone Iliad, vanta al suo interno 250 giga in 5G tutti i mesi ed esattamente come la Giga 180 permette di avere anche uno sconto sulla fibra ottica. Infatti sceglie queste ultime due offerte, può risparmiare pagando l’abbonamento domestico solo 19,99 €. Da ricordare che questo privilegio spetta solo a chi ha un’offerta di Iliad sullo smartphone che costa almeno 9,99 €.