L’IA un argomento ormai ben conosciuto da tutto il mondo visto i notevoli e molti cambiamenti che essa attualmente sta continuando ad apportare. Ed è proprio questa che è stata scelta da Qualcomm e Honeywell.

Questi due colossi stanno sperimentando un grosso passo in avanti legando l’intelligenza artificiale con il settore energetico.

IA, legami con il settore energetico?

Non è passato molto tempo da quando Qualcomm e Honeywell hanno voluto annunciare un grande ampliamento che riguarda principalmente la loro collaborazione. Quest’ultima vede come obiettivo centrale lo sviluppo di soluzioni che si basano sull’intelligenza artificiale per il famoso settore energetico.

Ed è proprio Qualcomm che distribuirà a Honeywell vari prodotti di connettività e chipset abilitati all’IA, i quali potenzieranno senza dubbio l’efficienza operativa ed i feedback sempre nel mondo energetico.

Le note e spesso utilizzate tecnologie di casa Qualcomm sono spesso integrate su delle applicazioni come ad esempio Honeywell Field Process Knowledge System. Le quali garantiscono la connettività anche in remoto.

Passando alla scheda tecnica Qualcomm mette sul tavolo operativo processori di IA a basso consumo con connettività wireless nativa, software e computer vision. Con le tecnologie di rilevamento di Honeywell, i processori nominati poco fa potranno permettere lo sviluppo di vari sensori industriali anche per il monitoraggio di parametri di processo e molto altro.

Queste nuove aggiunte daranno sicuramente molte più informazioni ai vari tecnici sul campo, garantendo così la possibilità di fornire risposte molto più veloci.

Tornando ad inizio anno le compagnie avevano creato un agente multi-modale intelligente che si basava sull’IA, il quale permetteva ai vari lavoratori di industrie di vendita al dettaglio e a centri di distribuzione di poter interagire con i dispositivi mobili con la voce, le immagini ed i video. Con l’avvento del 2025 la stessa Honeywell dovrebbe raggiungere le funzionalità computer vision dell’agente al Field PKS.