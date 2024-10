Importanti cambiamenti sono stati annunciati nelle scorse ore in Casa Google. Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi, infatti, il colosso di Mountain View avrebbe deciso di cambiare la guida del suo motore di ricerca e degli annunci. Come conseguenza, veniamo a conoscenza che Gemini va in DeepMind. Le novità però non terminano qui.

L’annuncio ufficializzato nei giorni scorsi rende noto lo spostamento del team che si occupa della nota app Gemini all’interno di DeepMind. Scopriamo insieme maggiori dettagli sui cambiamenti che il colosso di Mountain View ha deciso di effettuare.

Google: l’app Gemini passa a DeepMind

Quando parliamo dei grandi colossi del web le novità sono all’ordine del giorno. Ad annunciare lo spostamento del team che lavora all’app Gemini all’interno di DeepMind è stato lo stesso amministratore delegato di Google e di Alphabet, Sundar Pichai.

Oltre a ciò, sembrerebbe che l’azienda statunitense abbia pensato di effettuare dei cambiamenti anche per quanto riguarda i vertici della divisione che include il noto browser. ricerca. A prendere il posto dell’attuale capo di Search e degli annunci, Prabhakar Raghavan, ci sarebbe adesso Nick Fox. Il Direttore tecnologico è invece Raghavan, che finora si è occupato di guidare il motore di ricerca.

La decisione di effettuare tali cambiamenti non sembrerebbe però essere casuale. Non dimentichiamo che ci troviamo in un momento storico in cui le nuove tecnologie stanno facendo passi avanti inevitabilmente importanti. Un esempio potrebbero essere proprio OpenAI che sta sviluppando il suo SearchGPT, o altre realtà che potrebbero rappresentare una minaccia. Chiaramente, l’introduzione di nuove tecnologie, abbinate all’intelligenza artificiale, modificheranno a breve anche la semplice ricerca di contenuti sul web.

Come annunciato dall’ad di Alphabet, Sundar Pichai, la collaborazione con i dirigenti di Google sarà indispensabile per fornire direzione e leadership tecnica e far crescere quella che è ormai ben nota come cultura dell’eccellenza tecnologica.