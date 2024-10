DAZN ha deciso di presentare una nuova offerta. Quest’ultima è indirizzata a tutti gli utenti che decidono di accedere ad un abbonamento sulla piattaforma. Si tratta di una promo esclusiva con la quale si può attivare il piano Standard mensile con uno sconto. Quest’ultimo verrà applicato sui primi tre mesi dell’abbonamento. Nel dettaglio, quest’ultimo presenterà un costo mensile di 19,99 euro. Passati i tre mesi di promo, l’abbonamento Standard di DAZN costerà 34,99 euro al mese.

L’offerta sarà disponibile fino al 27 ottobre. Tutti gli utenti interessati possono recarsi sul sito web ufficiale della piattaforma. In questo modo si potrà procedere all’attivazione.

DAZN: arriva uno sconto imperdibile per i primi tre mesi di abbonamento

Il piano Standard messo a disposizione offre agli utenti l’intero catalogo in streaming. Si tratta di tutte le partite di Serie A. Sono inoltre, comprese anche i match di Serie B e i vari campionati esteri. Tra quest’ultimi c’è, ad esempio, la Liga spagnola. Oltre il calcio, DAZN offre anche la possibilità di vedere le partite di basket italiano ed europeo, la pallavolo e tantissimi altri sport. Infine, sono compresi anche i canali Eurosport che aumentano il numero dei contenuti a cui gli utenti possono accedere.

Grazie alla promo messa a disposizione da DAZN il costo dell’abbonamento Standard, per i primi tre mesi è di soli 20 euro. Con tale opportunità si ottiene un risparmio complessivo di 45 euro. è un’occasione davvero ottima per tutti gli appassionati di calcio. E non solo. grazie ai diversi canali e sport messi a disposizione dalla piattaforma, DAZN permette a tutti gli utenti di accedere ai propri contenuti sportivi preferiti con un risparmio unico. Come anticipato, l’offerta sarà disponibile solo fino al 27 ottobre. Dunque, tutti gli utenti interessati hanno ancora pochi giorni a disposizione per poter procedere all’attivazione del piano Standard mensile con costo ridotto per tre mesi.