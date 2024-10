TIM lancia tre nuove offerte Power: connessione 5G a partire da soli 6,99€

Le offerte di TIM includono minuti, messaggi e giga in abbondanza, oltre a un periodo promozionale di cui tutti possono beneficiare. Tuttavia, le tre offerte non sono disponibili per tutti, quindi è necessario informarsi sui requisiti imposti da TIM

TIM ha trovato le migliori offerte del momento: si chiamano Power e partono da 6,99 € al mese

Le offerte che TIM mette a disposizione non sono di certo le ultime arrivate. Gli utenti che le scelgono sanno infatti benissimo di potersi fidare alla grande, sia per i contenuti che per i prezzi che questa volta sono estremamente concorrenziali rispetto agli scorsi anni. Come si è già visto infatti a fine 2023, ecco tornare le promo della gamma Power, le quali partono da una vera e propria sicurezza come la TIM Power Iron. Questa è infatti l’offerta mobile che tutti vorrebbero inquadrare quanto con soli 6,99 € al mese si può avere 150 giga in 4G per navigare in rete mensilmente. Oltre a questo poi ci sono anche le telefonate illimitate verso tutti e 200 SMS oltre ai giga per navigare all’estero.

Continua la storia ma questa volta aumentando i contenuti: TIM garantisce infatti anche la Power Supreme Easy che con il suo prezzo di 7,99 € al mese offre 200 giga in 4G. Anche qui minuti senza limiti e 200 messaggi verso tutti con possibilità di navigare all’estero. A chiudere col botto però ci pensa la super promo di TIM, ovvero la Power Special che costa 9,99 € al mese. Qualcuno potrebbe straniarsi per il prezzo standard che tanti altri gestori presentano ma in questo caso ecco la giustificazione: ci sono al suo interno ben 300 giga con il 5G gratis.

Tutti coloro che riusciranno a scegliere queste offerte, potranno inoltre avere il primo mese in sconto: il prezzo sarà di 0 € per 30 giorni. Ovviamente questo privilegio non spetta a tutti in quanto le tre offerte di TIM sono disponibili solo ed esclusivamente perché arriva da un gestore virtuale o da Iliad.