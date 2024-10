È stato diffuso in rete l’andamento del mercato smartphone nel terzo trimestre del 2024. A pubblicarlo sono stati gli analisti di Counterpoint. Secondo le analisi condotte, il mercato globale degli smartphone ha registrato una crescita del 2%.

Ciò segna il quarto trimestre consecutivo di crescita. Una tendenza che conferma una ripresa costante del settore. Il ritmo di crescita è sicuramente rallentato rispetto ai trimestri precedenti, ma è innegabile che il trend sia ugualmente positivo. Anche il mercato europeo ha registrato una crescita significativa su base annua. In questo caso sono stati registrati aumenti a due cifre percentuali.

Mercato smartphone in crescita: ecco i dati emersi

Tra i principali brand del settore, Samsung ha mantenuto la leadership. La quota di mercato per gli smartphone presentata dall’azienda sudcoreana è del 19%. È seguita da Apple al 16%, in crescita dell’1% rispetto all’anno scorso. Xiaomi, presenta una quota del 14%, mostra una crescita dell’8%. Oppo e Vivo, che fanno parte dello stesso gruppo industriale BBK Electronics, hanno avuto performance contrastanti. Nel dettaglio, Oppo ha subito una leggera flessione del 3%. Mentre Vivo è cresciuta del 10%.

A tal proposito, è emerso che Google ha registrato il suo migliore trimestre per le vendite smartphone. I nuovi modelli Pixel sono stati lanciati con grande successo, contribuendo in modo significativo ai risultati del brand. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold sono stati annunciati ufficialmente a metà agosto, con i preordini subito disponibili. La disponibilità immediata ha riguardato principalmente i modelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL. Mentre per il Pixel 9 Pro standard è stato necessario attendere fino a settembre. Nonostante ciò, l’accoglienza da parte del pubblico è stata molto positiva, anche grazie al Pixel 8a, che, pur essendo uscito a maggio, ha continuato a essere un’opzione rilevante nel terzo trimestre. È ormai evidente che i Pixel non attraggono più solo una nicchia di appassionati, ma un pubblico più ampio.