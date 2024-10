Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Huawei. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Huawei Nova 13 Pro e quest’ultimo sarà annunciato assieme agli altri device di questa serie durante un evento dedicato che si terrà il 22 ottobre 2024. Nel corso delle ultime ore, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato numerosi dettagli sulle presunte specifiche tecniche e anche i benchmark di Geekbench. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Huawei Nova 13 Pro, il leaker Digital Chat Station rivela numerosi dettagli

In questi ultimi giorni il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato numerosi dettagli riguardanti il prossimo smartphone di punta di casa Huawei. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Nova 13 Pro. Il leaker, in particolare, ha rivelato in primis i risultati dei benchmark del noto portale Geekbench. Secondo quanto riportato, il nuovo device dell’azienda ha totalizzato 997 punti in single core e 2900 punti in multi core.

All’apparenza, si tratterebbe dunque di punteggi leggermente inferiori rispetto a quelli che aveva totalizzato il precedente modello Huawei Nova 12 Pro. A detta del leaker, infatti, sotto al cofano sarà presente il processore HiSilicon Kirin 8000, quindi meno prestante del soc HiSilicon Kirin 9000s presente sul predecessore. A supportare ulteriormente le performance, ci saranno comunque tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM.

Il leaker Digital Chat Station ha inoltre rivelato alcune altre presunte specifiche tecniche. Secondo quanto rivelato, il nuovo Huawei Nova 13 Pro potrà contare sulla presenza di un display con i bordi leggermente curvi e con una elevata risoluzione pari a 1.5K. Sulla parte frontale lo smartphone dovrebbe inoltre contare sulla presenza di ben due fotocamere anteriori con sensori fotografici da 60 MP. Sul posteriore lo smartphone dovrebbe disporre di tre sensori fotografici di cui uno principale da 50 MP con apertura focale variabile. Non dovrebbe mancare la presenza del supporto alla ricarica rapida da 100W e il sistema operativo HarmonyOS in versione 4.2.

Ovviamente per ora si tratta di rumors, dovremo attendere per vedere se tutto ciò sarà o meno confermato.